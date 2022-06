Gestione dell’acqua: Acea e Ntt Data per la tutela della risorsa idrica

In occasione del lancio delle due Google Cloud region italiane, Acea e Ntt Data Italia hanno presentato la soluzione cloud native per ottimizzare la gestione della risorsa idrica

Acea e Ntt Data Italia hanno presentato Waidy Management System (Wms), la soluzione cloud native per la tutela dell’acqua che si è aggiudicata il premio Ntt Data Award 2022. Nel dettaglio, Wms è una piattaforma tecnologica che facilita la gestione della risorsa lungo tutto il suo ciclo di vita, rispondendo alla necessità, ormai essenziale, di razionalizzare l’utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta. Alcune delle funzionalità che Waidy Management System mette in campo sono: gestione dei distretti idrici, elaborazione di dati per il controllo dei volumi d’acqua gestiti, monitoraggio centralizzato della continuità del servizio e controllo delle attività di manutenzione della rete.

La disponibilità dell’acqua e il cambiamento climatico: il WMS ci guiderà alla gestione delle risorse idriche

“Il cambiamento climatico è una delle principali sfide che il pianeta dovrà affrontare nel prossimo futuro, ed è una sfida che riguarderà tutti”, ha detto Luca Isetta, Chief Operating Officer di Ntt Data Italia.

“La disponibilità di acqua – ha sottolineato Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer di Acea – è uno dei temi cruciali nell’Agenda 2030 e noi come Acea sentiamo la responsabilità di garantire una gestione il più possibile sostenibile della risorsa idrica. Waidy Management System nasce proprio con l’obiettivo di offrire uno strumento evoluto di gestione del ciclo idrico integrato e di tutelare e valorizzare la risorsa idrica lungo tutto il ciclo dell’acqua. Si tratta di una piattaforma digitale capace di supportare le decisioni delle nostre persone, integrato con i sistemi operativi e capace di garantire continuità del servizio. WMS è anche un esempio di evoluzione culturale e organizzativa, parliamo infatti di uno strumento flessibile, scalabile e sicuro realizzato completamente in agile”.