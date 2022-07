Generali: Stefano Marsaglia entra nel board del Leone al posto di Caltagirone

L’ex Mediobanca entra nel board di Generali anche senza il consenso di tutto il cda, al posto del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone

Stefano Marsaglia entra nel board di Generali, nominato a maggioranza per cooptazione. Il Consiglio di amministrazione del Leone si è riunito oggi, 15 luglio, sotto la presidenza di Andrea Sironi, per nominare il sostituto di Francesco Gaetano Caltagirone, che si è dimesso dopo la conferma di Philippe Donnet nel ruolo di amministratore delegato e lo strappo sui comitati interni.

Il Consiglio, precisa una nota diramata al gruppo assicurativo, ha esaminato i candidati inseriti nella lista presentata – strettissimo il riserbo sui nomi fino alla fine – in occasione dell’assemblea degli azionisti svoltasi a Trieste il 29 aprile 2022, dall’azionista VM 2006 Srl, non nominati in tale occasione. Pertanto, “ha preso atto dell’indisponibilità di Claudio Costamagna, ha ritenuto, a maggioranza e con il dissenso dei Consiglieri Marina Brogi e Flavio Cattaneo, privo dei requisiti per la nomina dell’ex manager di Generali Luciano Cirinà ed ha messo in votazione le candidature di Alberto Cribiore, Maria Varsellona, Paola Schwizer e Andrea Scrosati, per ciascuna delle quali si è registrato il voto favorevole della maggioranza del Consiglio. Tuttavia, avendo detti candidati condizionato la loro accettazione ad un voto unanime, la nomina (come in precedenza avvenuto con la candidata Roberta Neri) non si è perfezionata: il Consiglio ha così proceduto, sempre a maggioranza e con il dissenso dei Consiglieri Brogi e Cattaneo, alla nomina di Stefano Marsaglia. Detta nomina è stata approvata dal Collegio Sindacale”.

La settimana scorsa la Consob ha inviato una lettera al Leone di Trieste per comprendere le motivazioni dietro allo stop del candidato Cirinà.

Stefano Marsaglia nel board di Generali

Marsaglia, 67 anni, è stato nominato amministratore indipendente. Nato a Torino, vanta una lunga esperienza nell’investment banking con ruoli di primaria responsabilità in Rothschild e Barclays. È stato Executive Chairman Corporate and Investment Banking di Mediobanca. È attualmente Ceo di Azzurra Capital, società di private equity ed è membro dell’Advisory Board di Afiniti, multinazionale attiva nel campo dell’AI.

Al momento, Marsaglia non possiede azioni di Assicurazioni Generali.