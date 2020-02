Generali, ok a ThreeSixty SGR dalla Banca d’Italia

ThreeSixty Investments, focalizzata su investimenti multi-asset orientati ai risultati, riceve l’autorizzazione dalla Banca d’Italia a operare come SGR.

Via libera alla ThreeSixty Investments, boutique specializzata in soluzioni multi-asset, a operare come Società di Gestione del Risparmio, da parte della Banca d’Italia. La nuova società nasce da una partnership tra il Gruppo Generali e un gruppo di professionisti nel panorama dell’asset management guidato da Giordano Lombardo, ex AD di Pioneer Investments.

Insieme a Lombardo troviamo Mauro Ratto, professionista in strategie di investimento a reddito fisso e mercati emergenti, Diego Franzin espero in strategie azionarie, Roberto Richardson, senior executive dell’industria del risparmio gestito e, infine, Marco Mencini, nominato a gennaio senior equity portfolio manager.

Il Gruppo Generali detiene la maggioranza del capitale di ogni boutique attraverso Genereali Investments Holding Spa. Il coinvolgimento di nuove boutique da parte del Gruppo è mirato non solo a integrare competenze specializzate e distintive nel settore grazie all’esperienza dei partner, ma anche a diventare una delle prima cinque multi-boutique di asset managemente al mondo dal punto di vista dei ricavi.

In dettaglio, il gruppo investirà 1 miliardo nel primo fondo della partnership come capitale strategico che, previa approvazione regolamentare, è atteso per il prossimo semestre 2020.

L’innovativa boutique di Generali offrirà soluzioni di investimento multi-asset, dato la loro forte crescita, combinando strategie di investimento tradizionali con soluzioni alternative, sviluppate da boutique autonome e specializzate.

Secondo Lombardo, il contesto economico e di mercato richiederanno un approccio nuovo in futuro, per cui “l’obiettivo è quello di mettere il capitale dei clienti al lavoro solo dove ci siano le migliori opportunità di investimento, senza riferimento ai tradizionali benchmark di mercato, ma concentrandosi esclusivamente sui rendimenti dei nostri clienti”.

Tim Ryan, Generali Group CIO ha sottolineato la grande soddisfazione derivante dall’annuncio poiché “ThreeSixty rafforza ulteriormente la nostra offerta con competenze multi-asset distintive. Cogliendo la compravata esperienza e la profonda conoscenza dei mercati dei suoi fondatori e del gruppo di gestione, offendo soluzioni innovative in grado di perseguire i target di riferimento dei clienti”.