Il cfo di Allianz in uscita dal gruppo tedesco per approdare a Trieste assumerà il ruolo di Ceo delle attività assicurative di Generali e sarà alle dirette dipendenze di Donnet

Generali nomina Giulio Terzariol alla guida della nuova Divisione “Insurance”. Nel pieno della battaglia del 2022 per la governance del Leone di Trieste, il nome del top manager assicurativo Giulio Terzariol era circolato come possibile candidato ceo della lista di Francesco Gaetano Caltagirone, in alternativa a quella del consiglio che ricandidava Philippe Donnet. Oggi Terzariol diventa invece ceo delle attività assicurative di Generali, in una posizione intermedia fra il group ceo Philippe Donnet e il general manager Marco Sesana. E’ una nomina di primissimo piano.

Il ceo Insurance avrà il compito di coordinare le attività dei ceo delle business unit assicurative di Generali: Italia, DACH (Germania, Austria e Svizzera), Francia e Global Business Activities (che comprende Europe Assistance e Global Business Lines) e International (che comprende le regioni CEE, Mediterranean & Latin America e Asia).

Giulio Terzariol approda alle Generali da Allianz

Terzariol, bocconiano di 51 anni, originario di San Donà di Piave, e attuale chief financial officer del colosso assicurativo tedesco Allianz, a Trieste è in arrivo sul serio. Il suo approdo era stato già anticipato da alcune indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi. Terzariol ha conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera nel settore assicurativo presso Generali Versicherung a Monaco e Vienna prima di entrare in Allianz SE nel 1998. Terzariol ha ricoperto posizioni di Regional cfo di Allianz in Asia e Nord America prima di essere promosso a Responsabile della pianificazione del gruppo in Germania nel 2016. Nel 2018, Terzariol è stato nominato ceo di Gruppo e Membro del Board of Management di Allianz.

Il commento di Donnet

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Giulio Terzariol come ceo Insurance di Generali. Il Gruppo beneficerà dell’esperienza maturata da Giulio in posizioni di leadership in diversi paesi del mondo – ha commentato Philippe Donnet, Group ceo di Generali -. È un momento eccellente per Generali, come dimostrato dal successo della nostra strategia, dalla forte posizione finanziaria e dalla crescita profittevole. Sono fiducioso che con l’ingresso di Giulio nella nostra squadra di management, recentemente riconosciuta dal mercato come la migliore in Europa, continueremo a rafforzare la nostra posizione nel settore assicurativo”.