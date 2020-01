Generali Italia al Ces 2020 con Jeniot Home

Jeniot Home è un dispositivo IoT in grado di avvertire il cliente in situazioni di potenziale pericolo come incendi o fughe di gas

Al Ces 2020, la più importante fiera di elettronica al mondo, in corso a Las Vegas c’è anche Generali Jeniot.

La società di Generali Italia che si occupa dello sviluppo di servizi innovativi nell’ambito dell’Internet of Things e della Connected Insurance è volata in Nevada per presentare Jeniot Home | AirSafe, il dispositivo IoT per la protezione e la prevenzione dei rischi domestici.

Jeniot Home è un dispositivo in grado di monitorare la qualità dell’aria che si respira in casa e di allertare il cliente in situazioni di potenziale pericolo, come fughe di gas o incendi, attraverso allarmi acustici e visivi, notifiche push e un servizio di assistenza proattiva disponibile tramite centrale operativa attiva 24 ore su 24.

Jeniot Home | AirSafe è anche una smart light in grado di cambiare colore per rendere confortevoli gli spazi.



Il dispositivo nasce dalla collaborazione con Nuvap ed è frutto del progetto di open innovation promosso da Cariplo Factory con Generali e dedicato ai temi dell’Health & Wellness.



Francesco Bardelli, Ceo Generali Jeniot ha dichiarato: “Vogliamo rispondere ai nuovi stili di vita e ai comportamenti delle persone. Con Jeniot Home | AirSafe, arricchiamo la nostra nuova generazione di offerta integrata con una soluzione smart, tecnologica e proattiva che risponde alle esigenze in continua evoluzione delle persone, le quali oggi trascorrono il 90% del proprio tempo in ambienti chiusi”.