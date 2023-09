Condividi Twitter

Generali, Donnet premiato “miglior Ceo” del settore assicurativo da Institutional Investor

Generali è inoltre prima del settore nelle categorie Best Cfo, Best Esg program, Best IR Team, Best IR Events e Best IR Professionals

Generali fa il pieno di riconoscimenti da Institutional Investor. Il Group ceo del Leone di Trieste, Philippe Donnet, è stato riconosciuto per il secondo anno consecutivo “Best Ceo” nel settore assicurativo nell’edizione 2023 dell’All-Europe Executive Team, la classifica annuale di Institutional Investor, rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale. Ma i riconoscimenti non si fermano qui. Cristiano Borean è stato confermato al primo posto come “Miglior Cfo” del settore assicurativo. Inoltre, il team Investor & Rating Agency Relations si è classificato al primo posto nelle categorie “Best IR Team” e “Best IR Professionals” – con Fabio Cleva e Rodolfo Svara – “Best IR Program” e “Best IR Event”. Generali ha inoltre ottenuto la prima posizione nella categoria “Best Esg” e la seconda nella “Best Company Board”. Le parole di Philippe Donnet “Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia riconosciuto ancora una volta l’impegno di Generali nei confronti delle migliori pratiche internazionali in termini di dialogo – ha dichiarato Donnet -. In qualità di assicuratore leader in Europa, il nostro impegno per garantire un’informazione tempestiva, chiara e affidabile nella comunicazione è essenziale mentre proseguiamo con successo nel conseguimento del nostro piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Sono riconoscente verso tutte le nostre persone per l’eccezionale lavoro, che ha consentito al nostro Gruppo di ricevere questi importanti riconoscimenti”.