Gemme di gusto: fine settimana di vini, sapori, storia e natura alla scoperta del Trentino

Dodici appuntamenti dalla Vallagarina alla Valle di Cembra, dalla Valsugana alla valle dei Laghi per vivere l’anima enogastronomica e le tradizioni della Regione

Si chiama Gemme di gusto e sono un insieme di esperienze, di iniziative all’aria aperta tra vigne, uliveti, boschi e prati in fiore che propongono un variegato bouquet di profumi, colori e sapori per raccontare gli incanti enogastronomici del Trentino attraverso il ritorno alla natura. Il progetto promosso dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto di Trentino Marketing nell’ambito delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest propone aperitivi al tramonto, approfondimenti e degustazioni in vigna, trekking guidati, tasting in musica, camminate enogastronomiche, rilassanti pic nic tra i vigneti: passando dalla Vallagarina alla Piana Rotaliana, dalla Valle di Cembra al Lago di Garda, dalla Valsugana alla Valle dei Laghi, senza dimenticare Trento.

Dodici in totale gli appuntamenti del prossimo fine settimana, tra Valsugana, Val di Cembra, Valle dei Laghi, Vallagarina e Lago di Garda.

Il via venerdì 13 maggio presso Cenci Trentino di Castelnuovo con Aperitivo rosé al tramonto che prevede una visita della cantina al calar del sole, verso le 18.30, seguito da una degustazione dei vini aziendali abbinati ai prodotti di Crucolo, un piatto caldo e musica dal vivo. (info@visitvalsugana.it).

Sabato 14 maggio, alle 11.00, l’appuntamento è in Valle di Cembra, presso il vigneto di Maso Franch a Giovo, per La viticoltura è un film dove, accompagnati da un agronomo, si scopriranno le interazioni tra suolo, ambiente e vitigno, con immancabile degustazione enogastronomica finale dei vini di Cantina La Vis in abbinata ai prodotti AS.T.A. – Asparagicoltori Trentini Associati e Macelleria Paolazzi, godendo di una vista panoramica sulla valle. (lavis.vinoteca@la-vis.com).

Dodici appuntamenti per un fine settimana a tutta natura

Lo stesso giorno, alle 14.30, nel vicino Comune di Segonzano, è la volta di Cammini di storia e di vini pregiati: trekking lungo il Sentiero Europeo E5, dalle rinomate Piramidi al Castello di Segonzano fino ad una cantina storica, con degustazione di vini e prodotti Macelleria Paolazzi e Latte Trento. (reteriservecembra@gmail.com).

E ancora sabato 14 maggio, e in replica sabato 28 maggio, si svolge anche I coltivi della Nosiola: a partire dalle 14.00, visita ad uno spazio espositivo dedicato al Vino Santo e poi passeggiata tra i filari verso Calavino con merenda finale presso una cantina della zona, con i vini di Azienda Agricola Giovanni Poli S. Massenza, Azienda Agricola Gino Pedrotti e Maxentia. (casacaveauvinosanto@gmail.com).

Dalle 11.00 alle 20.00, sempre in Valle dei Laghi avrà luogo anche il sabato del Vignaiolo, presso l’Azienda Agricola Gino Pedrotti di Pietramurata di Dro: durante il pic-nic dei Vignaioli del Trentino si potranno degustare i vini delle cantine associate abbinate ad una selezione di prodotti gastronomici, tra cui quelli di Azienda Agricola Troticoltura Armanini e da performance di musica live. (vignaiolideltrentino@gmail.com).

Domenica 15 maggio, dalle 9.00 in poi, il Comune di Nogaredo mette in scena Tra i profumi della terra, tour di 7,5 km a passo libero che dal Giardino dei Ciliegi a Palazzo Lodron si snoda lungo il Sentiero delle Calende, toccando tutte le frazioni del comune per un totale di 6 tappe dove gustare golose proposte enogastronomiche del territorio, tra cui i prodotti di Distilleria Marzadro, Madonna delle Vittorie e Vivallis. Il percorso è libero e ad ogni tappa si potrà acquistare liberamente la proposta enogastronomica desiderata. (info@visitrovereto.com).

Venerdì 13 maggio, alle 10.00, alle 14.30 e alle 16.30, a Isera, è la volta di Marzemino e dintorni, percorso alla scoperta del territorio con visita presso la Cantina di Isera, passeggiata con degustazione dei vini in vigneto e finale in vinoteca con abbinamento gastronomico dei prodotti Biodebiasi, Caseificio Sociale di Sabbionara e Panificio Moderno. (vinoteca@cantinaisera.it).

Venerdì 13 e sabato 14 maggio, a partire dalle 10.30, c’è invece Spirito di Primavera: una giornata di primavera alla scoperta dello Chardonnay, attraverso una visita guidata dapprima presso Distilleria Marzadro a Nogaredo e quindi nella cantina Madonna delle Vittorie di Arco con finale a tavola, nell’omonimo agriturismo, con un pranzo che esalterà le evoluzioni di quest’uva, dalle bollicine Trentodoc al vino fermo, fino ad un’elegante e morbida grappa, con prodotti Panificio Moderno e Trota Oro in accompagnamento ( info@madonnadellevittorie.com).

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio infine, dalle 11.00 alle 11.30, Mas dei Chini aspetta tutti i winelovers per Pic-nic vivi la vigna, in replica poi ogni venerdì, sabato e domenica del mese: gli ospiti riceveranno un plaid e un cesto con una selezione di delizie food, tra cui prodotti di Latte Trento e Caseificio degli Altopiani e del Vezzena, accompagnate da una bottiglia della cantina e potranno poi scegliere il punto migliore per gustare queste prelibatezze tra i vigneti della tenuta. ( info@masdeichini.it).