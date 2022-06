Gas naturale liquefatto: Snam compra una nave di stoccaggio e rigassificazione per 330 milioni di euro

L’ad Venier: “Da sola, la nuova nave potrà contribuire a circa il 6,5% del fabbisogno nazionale, portando la capacità di rigassificazione italiana a oltre il 25% della domanda”

Snam ha acquistato da Golar Lng, società di infrastrutture per il gas liquefatto, la nave di stoccaggio e rigassificazione “Golar Tundra”. Il valore dell’operazione è di circa 330 milioni di euro. Lo comunica in una nota la società italiana, precisando che il Cda ha dato il via libera il 30 maggio.

“Con l’acquisto della Golar Tundra – ha commentato l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier – Snam compie un passo decisivo per favorire una maggiore sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti energetici dell’Italia. Il ruolo della nuova Fsru a beneficio del Paese sarà essenziale: da sola potrà contribuire a circa il 6,5% del fabbisogno nazionale, portando la capacità di rigassificazione italiana a oltre il 25% della domanda. Snam continua a lavorare alla ricerca di una seconda Fsru di dimensioni simili, sulla quale è attualmente in corso una negoziazione in esclusiva che si prevede possa concludersi entro fine giugno”.

La Golar Tundra “può operare sia come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto (LNG) – precisa la nota – sia come Fsru”, ossia come unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (Floating storage and regasification units). Costruita nel 2015, “la nave ha una capacità di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l’anno. La Fsru, al fine di garantire la massimizzazione dell’utilizzo della capacità di rigassificazione, sarà ubicata in una località del centro-nord Italia vicina ai punti di maggiore consumo di gas”.

Snam prevede che la nuova nave potrà diventare operativa durante la primavera del 2023, dopo “la conclusione dell’iter autorizzativo e regolatorio e della realizzazione delle opere necessarie al collegamento” alla rete di trasporto.

Nel dettaglio, Snam ha acquistato il 100% del capitale sociale di Golar LNG NB 13 Corporation, che possiede come unico asset la “Golar Tundra”. L’operazione fa seguito a una due diligence sulla società e sulla nave stessa.

L’accordo prevede anche che Golar LNG noleggi Golar Tundra da Snam a fronte di un canone, utilizzandola come trasportatore di LNG per un periodo di tempo limitato, e assista Snam nei lavori propedeutici all’installazione della nave nel porto prescelto.

“L’acquisizione, il cui closing è contestuale alla firma del contratto, sarà finanziata da Snam con mezzi propri – conclude la nota – Nei prossimi mesi, Snam avvierà anche le attività per la contrattualizzazione della capacità di rigassificazione del LNG che si renderà progressivamente disponibile con l’avvio di Golar Tundra come FSRU, atteso durante la primavera del 2023”.