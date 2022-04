Gas e petrolio russi, Osservatorio Cpi: l’embargo totale può spingere l’Italia di nuovo in recessione

In caso di razionamenti sul gas, l’andamento del Pil “negli ultimi tre trimestri del 2022 risulterebbe pari a -0,85 per cento: si tratta di tassi di decrescita molto forti”

L’embargo totale sul gas e sul petrolio della Russia può portare l’Italia in recessione. Lo scrive l’Osservatorio sui conti pubblici italiani, diretto da Carlo Cottarelli, in un articolo a commento del Def.

Lo scenario peggiore: embargo totale e razionamenti di gas

Lo scenario peggiore è quello di uno stop alle importazioni da aprile 2022 a dicembre 2023 con razionamento del gas, perché le scorte e le forniture alternative non basterebbero a coprire il fabbisogno nazionale. In questo caso, “la crescita negli ultimi tre trimestri del 2022 risulterebbe pari a -0,85 per cento – scrive l’Osservatorio Cpi – Si tratta di tassi di decrescita molto forti. Per riferimento, il Pil reale scese a un tasso medio del -0,92 per cento tra il quarto trimestre del 2011 e il secondo trimestre del 2012, nel periodo peggiore della crisi dell’euro”.

Un’altra possibilità: embargo su gas e petrolio, ma senza razionamenti

Se invece consideriamo uno scenario più ottimistico – con embargo totale su gas e petrolio dalla Russia, ma senza necessità di razionamento – la crescita nel 2022 “si fermerebbe al 2,1 per cento – prosegue l’Osservatorio – Se nel primo trimestre la caduta del Pil fosse dello 0,5 per cento, la crescita trimestrale sarebbe positiva (almeno 0,35 per cento) negli ultimi tre trimestri di quest’anno. Se però, vista la prosecuzione del conflitto almeno per aprile, la crescita del Pil nel secondo trimestre dell’anno fosse anche solo leggermente negativa (-0,2 per cento), allora negli ultimi due trimestri i tassi di crescita dovrebbero essere dello 0,6 e 0,7 per cento, un’accelerazione sostenuta per arrivare al 2,1 per cento annuo”.