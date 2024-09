Fs protagonista a Berlino: la prima riunione Uic sotto la presidenza di Stefano Donnarumma

La prima riunione del Comitato di gestione europea dell’Uic a Berlino, presieduta da Stefano Donnarumma, ha focalizzato l’attenzione su sicurezza e sostenibilità nel trasporto ferroviario

La sicurezza e la sostenibilità sono stati i temi centrali della prima riunione del Comitato di gestione europea (Emc) dell’Union Internationale des Chemins de Fer (Uic), tenutasi a Berlino e presieduta da Stefano Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs Italiane. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per i leader del settore ferroviario europeo di confrontarsi su questioni cruciali che riguardano il futuro della mobilità. La riunione si è svolta alla vigilia di InnoTrans, la fiera internazionale di riferimento per la tecnologia dei trasporti, in programma dal 24 al 27 settembre.

“Sono lieto di aver presieduto il primo incontro del Comitato di Gestione Europeo dell’UIC durante la mia presidenza, qui a InnoTrans a Berlino – ha dichiarato Donnarumma –. Insieme ai maggiori leader europei del settore, abbiamo affrontato le principali sfide che il trasporto ferroviario europeo e il più ampio panorama della mobilità ci impongono: prima fra tutte la sicurezza delle persone e quindi delle infrastrutture su cui i cittadini si muovono, perché non c’è sviluppo senza salvaguardia. La crescita economica può essere realizzata solo se garantita, allo stesso tempo, dalla sostenibilità economico finanziaria, sociale e ambientale. Per questo, ci impegniamo dare forma al futuro dei trasporti per un mondo a zero emissioni di carbonio, migliorando il posizionamento del trasporto ferroviario e rafforzando il suo ruolo cruciale nella mobilità sostenibile”, ha concluso il top manager.

Il futuro del trasporto ferroviario: sicurezza, innovazione e accessibilità

Durante la riunione, sono state affrontate tematiche cruciali delineate nel piano d’azione 2024-2025. In particolare, si è discusso delle tecnologie Digital Twin, che offrono vantaggi significativi in termini di efficienza, riduzione dei costi e supporto alla manutenzione. Queste tecnologie consentono la creazione di modelli digitali delle infrastrutture ferroviarie, facilitando un monitoraggio costante e migliorando la gestione operativa.

Inoltre, è stata presentata la nuova iniziativa legata al Future Railway Mobile Communication System. I partecipanti hanno discusso i prossimi test che saranno effettuati su questa tecnologia innovativa, che mira a garantire una comunicazione più efficace tra i treni e le infrastrutture. Il programma Morane 2, che coinvolge diversi attori del settore, si estenderà su un arco temporale di 30 mesi, durante i quali la tecnologia verrà testata sia sulle linee convenzionali che su quelle ad alta velocità.

Il dibattito ha incluso anche l’aggiornamento sul Ticketing, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di vendita di biglietti più integrato e accessibile entro il 2025. Questo piano è concepito per rispondere alle esigenze di passeggeri e aziende, facilitando l’acquisto di biglietti e promuovendo una mobilità più fluida all’interno dell’Unione europea.