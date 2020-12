Fs, nomine: nuovi vertici per Rfi (tutto rosa) e Trenitalia

Cambio al vertice di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e di Trenitalia, le due maggiori controllate delle Ferrovie dello Stato. Per Rfi la novità è doppia, perché non solo cambia il vertice ma per la prima volta la gestione della Rete è affidata a un ticket tutto rosa con la nomina di Anna Masutti alla presidenza e di Vera Fiorani nel ruolo di nuovo amministratore delegato.

Novità anche per Trenitalia: al vertice della società che gestisce le Frecce arrivano Michele Meta, già parlamentare del Pd, e Luigi Corradi sulla poltrona di amministratore delegato.

Dopo non poche tensioni interne, è in sostanza prevalsa la linea dell’ad di Fs, Gianfranco Battisti, che da tempo pensava a un ricambio dei vertici delle controllate nel segno del rinnovamento.

Una nota di Fs spiega che “le prime riunioni dei nuovi consigli d’amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia si terranno, a valle della nomina da parte dell’assemblea, nei prossimi giorni. Gli amministratori – aggiunge la nota – avranno tutte le deleghe operative”.