Fs, nomine: arriva Luca Torchia

Luca Torchia è il nuovo Chief External Communication Officer delle Ferrovie dello Stato e lavorerà in stretto rapporto con il nuovo Ad, Luigi Ferraris

Comincia il nuovo corso delle Ferrovie dello Stato, targato Luigi Ferraris, il nuovo Ad entrato in carica poche settimane fa, anche nella comunicazione. Ieri nello staff del nuovo Ad è arrivato Luca Torchia, professionista collaudato che ha già lavorato con Ferraris all’Enel, in Poste Italiane e, negli ultimi anni, in Terna.

Torchia, milanese di nascita ma ormai romano d’adozione, assume l’incarico di Chief External Communication Officer e lavorerà a stretto contatto con l’Ad del Gruppo. Ad interim Torchia assume anche la titolarità delle strutture macro di Advertising & Brand Image e di Attività Editoriali e Politiche sociali delle Ferrovie dello Stato.

Il predecessore di Torchia, Angelo Bonerba, assumerà un altro incarico manageriale nel Gruppo.