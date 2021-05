Fs: Alta Velocità Verona-Vicenza, si parte in anticipo

La tratta specifica Verona-bivio Vicenza vale un investimento da 1,77 miliardi e il cantiere partirà in anticipo sulla tabella di marcia. L’opera rientra nel PNRR

Continua ad espandersi la rete ferroviaria ad alta velocità in Italia. Forte anche degli investimenti programmati nel PNRR, la modernizzazione dell’infrastruttura a rotaie accelera e si arricchisce di una nuova tratta: attraverso la controllata Rfi, il gruppo Fs ha infatti dato il via libera al cantiere, in anticipo sulla tabella di marcia inizialmente prevista, della tratta Verona-bivio Vicenza, sulla linea Alta Velocità Verona-Padova. L’opera ha un valore complessivo di 1,77 miliardi. L’ultimazione della progettazione definitiva è prevista entro il 10 settembre 2021. Reperite con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile le risorse, l’accelerazione impressa da Fs è dunque finalizzata a consentire l’attivazione entro il 2026 di questo “Lotto Funzionale Verona – bivio Vicenza”, facente parte delle opere proposte nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inviato dal Governo italiano a Bruxelles.

L’opera, considerata come prioritaria anche nel Documento di Economia e Finanza 2020, costituisce un tratto fondamentale del più ampio Corridoio transeuropeo TEN-T «Mediterraneo» e va ad ampliare l’attuale network AV/AC di FS Italiane. La tratta Verona-bivio Vicenza, da oggi interamente in realizzazione, è caratterizzata da un costo a vita intera di 2.470 milioni di euro e una durata dei lavori di 74 mesi, si sviluppa per circa 44 km nella Regione del Veneto, e risulta così articolata: primo Lotto Costruttivo, di importo pari a 984 milioni di euro, che comprende la realizzazione di parte delle opere civili, nonché la sovrastruttura ferroviaria e gli impianti tecnologici propedeutici all’attivazione delle deviazioni della Linea Storica Milano-Venezia; secondo Lotto Costruttivo, di importo pari a 1.776 milioni di euro, che prevede il completamento delle opere civili, nonché la realizzazione dell’armamento e delle tecnologie dell’intero Lotto.