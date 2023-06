FS accelera con il piano Ferraris: 3,6 miliardi di gare in 72 ore

Le gare rientrano nel piano di Fs e dell’Ad Ferraris per migliorare il sistema di trasporti in Italia. Due miliardi sono destinati alle nuove opere ferroviarie di Rfi mentre 1,6 er i progetti stradali affidati ad ANAS. La lista delle gare d’appalto assegnate

Il Gruppo Ferrovie dello Stato prosegue senza sosta il suo impegno per realizzare nuove opere e garantire la manutenzione delle infrastrutture. In sole 72 ore, il Polo Infrastrutture di Fs ha assegnato e lanciato gare d’appalto per un valore complessivo di oltre 3,6 miliardi di euro.

Tra le principali gare lanciate da Rete Ferroviaria Italiana: la Roma-Pescara (due tratte per 477 milioni complessivi), la Potenza-Metaponto (265 milioni), il Tunnel del Virgolo (73 milioni), la linea diretta Torino Porta Nuova-Porta Susa (67,7 milioni) e l’Anello di Palermo (93 milioni). Oltre a queste, si aggiunge una gara da 900 milioni per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie in tutta Italia.

Sono state inoltre aggiudicate le gare per il collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto Orio al Serio (113 milioni) e quella per l’elettrificazione della linea Cagliari-Oristano (45 milioni).

Migliorare il sistema di trasporti in Italia

Sono stati stanziati 2 miliardi di euro per le nuove opere ferroviarie di RFI, con Gianpiero Strisciuglio come responsabile, e 1,6 miliardi di euro per i progetti stradali affidati ad ANAS, sotto la guida di Aldo Isi. Oltre 1 miliardo di euro è stato destinato ai lavori di manutenzione delle reti ferroviarie e stradali su tutto il territorio nazionale.

Le gare rientrano nel piano di Fs e dell’Ad Luigi Ferraris per migliorare il sistema di trasporti in Italia. L’obiettivo è rendere il sistema più integrato, efficiente, veloce e intermodale, sia per i passeggeri che per le merci. Il piano prevede un investimento di oltre 180 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e stradali nei prossimi 10 anni.

Attualmente, sono attivi circa 4.000 cantieri in tutta Italia, per un valore di oltre 49 miliardi di euro, che includono nuove opere e lavori di manutenzione delle linee esistenti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gioca un ruolo importante in questo processo, con circa 24 miliardi di euro affidati a RFI, di cui oltre l’80% è già in fase di realizzazione. Questo contribuirà alla realizzazione di opere che saranno operative entro il 2026.

Le gare d’appalto per la rete ferroviaria

Raddoppio Roma-Pescara: avviate due gare per la progettazione e la realizzazione del raddoppio delle tratte Interporto d’Abruzzo – Manoppello e Manoppello – Scafa sulla linea Roma-Pescara. Il valore complessivo delle gare è di circa 478 milioni di euro. Saranno effettuati interventi di miglioramento delle stazioni di Manoppello e Alanno Scafa per favorire l’accessibilità e l’intermodalità.

Velocizzazione Potenza-Metaponto: pubblicata una gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori per la velocizzazione della tratta Grassano-Bernalda sulla linea Battipaglia-Potenza Metaponto-Taranto. L’importo della gara è di 265 milioni di euro, finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi interventi permetteranno di migliorare l’offerta di trasporto ferroviario, riducendo i tempi di percorrenza, aumentando la regolarità delle circolazioni e sviluppando nuovi servizi.

Nuovo Tunnel del Virgolo: avviato il bando di gara per la progettazione e la realizzazione del nuovo tunnel del Virgolo. Il valore dell’appalto è di oltre 73 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. Questo intervento mira ad aumentare la capacità dell’infrastruttura collegata all’asse del Brennero e al nodo di Bolzano, separando i flussi di traffico della linea del Brennero da quelli della linea per Merano. Sarà realizzato un ingresso in stazione indipendente per la linea per Merano e verrà realizzata una variante di tracciato a tre binari per la linea del Brennero.

Chiusura dell’Anello di Palermo: gara d’appalto per la progettazione e la realizzazione della seconda fase della Chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo, nella tratta Politeama-Notarbartolo. Il valore dell’opera è di circa 93 milioni di euro. Questo intervento consentirà la chiusura completa dell’anello ferroviario, aumentando la capacità e l’accessibilità della tratta e creando un collegamento diretto potenziale tra l’aeroporto “Falcone e Borsellino” e il porto di Palermo.

Collegamento Bergamo – Aeroporto Orio al Serio: assegnato l’appalto per la progettazione e la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’Aeroporto Orio al Serio. Il valore dell’appalto supera i 113 milioni di euro ed è finanziato anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il collegamento, previsto entro la fine del 2026, ridurrà il tempo di viaggio tra l’aeroporto e la città di Bergamo a soli 10 minuti, potenziando anche le connessioni con Milano.

Elettrificazione Cagliari-Oristano: assegnato l’appalto per la progettazione e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Cagliari-Oristano. Il valore dell’appalto è di oltre 45 milioni di euro ed è finanziato anche con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Questo progetto comporterà la prima fase di elettrificazione dell’infrastruttura ferroviaria in Sardegna, apportando benefici in termini di sostenibilità ambientale e migliorando le prestazioni dei treni. L’elettrificazione sarà anche compatibile con i nuovi treni ibridi che sono già in circolazione sulla rete sarda.

Inoltre, è stata lanciata una gara d’appalto del valore di 900 milioni di euro per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie in tutto il territorio nazionale. Questo fa parte di un piano di investimenti più ampio del valore complessivo di 3,5 miliardi di euro messo in atto da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso del 2023.

Le gare d’appalto per la rete stradale

Accordi quadro di manutenzione: venti bandi di gara per 295 milioni di euro, riguardanti la posa in opera di barriere stradali metalliche nelle macro-aree di Nord, Centro, Sud e Isole, con previsti interventi di manutenzione in Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria.

Accordi Quadro di servizi di ingegneria e architettura e di incarichi professionali: due gare per 109,8 milioni di euro, comprendenti prestazioni di approfondimento progettuale, progettazione e supporto alla progettazione, servizi di indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi chimiche e biologiche, rilievi e indagini strutturali, nonché servizi di monitoraggio ambientale.

Interventi su tratti commissariati: quattro gare per 754,2 milioni di euro, riguardanti lavori su tratti come il Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca SS 275, la strada statale 4 “Salaria” (galleria “Valgarizia”), la strada statale 16 “Adriatica” e la realizzazione dell’ultimo miglio di connessione del Porto di Ancona, e il nodo ferro stradale Casalecchio del Reno sulla statale 64 “Porrettana”, Stralcio Sud.