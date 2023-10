Frieze London: dal vincitore dell'”Artist Award” due stampe a scopo di beneficienza

Edizioni per beneficenza del vincitore del Frieze Artist Award Adham Faramawy L’artista ha realizzato due stampe poetiche in aiuto del Southwark Day Center for Asylum Seekers

Edizioni per beneficenza del vincitore del Frieze Artist Award Adham Faramawy L’artista ha realizzato due stampe poetiche in aiuto del Southwark Day Center for Asylum Seekers

Come estensione della commissione del Frieze Artist Award, Adham Faramawy ha realizzato due edizioni cartacee, Welcome the newcomers i e Welcome the newcomers ii. Le edizioni possono essere acquistate separatamente o in coppia. Tutti i proventi delle vendite saranno devoluti al Southwark Day Centre for Asylum Seekers, un ente di beneficenza che sostiene rifugiati e richiedenti asilo nel sud di Londra.

Frieze Artist Award

Il Frieze Artist Award, in collaborazione con Forma, offre a un artista l’opportunità di debuttare con una nuova ambiziosa commissione al Frieze London in un momento formativo della sua carriera. Il vincitore dell’Artist Award 2023 al Frieze London è stato selezionato da una giuria composta da figure di spicco del settore: Andrew Bonacina (curatore indipendente), Carmen Juliá (curatrice, Spike Island), Eva Langret (direttore di Frieze London), Chris Rawcliffe (direttore artistico , Forma) e Abbas Zahedi (vincitore del Frieze London Artist Award 2022). Faramawy succede ad Abbas Zahedi (2022), Sung Tieu (2021), Alberta Whittle (2020) e Himali Singh Soin (2019) come destinatario del Frieze Artist Award.

Adham Faramawy è un artista di origine egiziana con sede a Londra.

Il suo lavoro abbraccia media tra cui immagini in movimento, installazioni scultoree, fotografia, stampa e pittura, affrontando preoccupazioni sulla materialità, il tatto, il corpo e la tossicità per mettere in discussione le idee del naturale in relazione alle comunità emarginate. Faramawy ha proiettato lavori al Guggenheim Museum, New York; Tate Modern e Tate Britain, Londra; Serpentine Gallery, Londra e Serpentine Ecologies Symposia, Londra. Le loro mostre recenti includono Goldsmiths Centre for Contemporary Arts, Londra; Somerset House, Londra; Galleria dell’Università di Buffalo, Buffalo; il Centro Bemis, Omaha; NiruRatnam Gallery, Londra (personale) e Cell Projects, Londra (personale). Sono stati selezionati per il Film London Jarman Award 2017 e 2021.