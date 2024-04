FrankenBierFest 2024: a Roma il festival della birra artigianale della Franconia

La Limonaia di Villa Torlonia ospiterà l’ottava edizione del FrankenBierFest, un’opportunità unica di scoprire oltre 80 birre rare, assaporare piatti tipici e ammirare una mostra fotografica provenienti dalla regione del sud della Germania. Ecco i dettagli

Roma si prepara ad accogliere un evento unico per gli amanti della birra artigianale e della tradizione enogastronomica tedesca. Dal 12 al 14 aprile, la Limonaia di Villa Torlonia si trasformerà nel luogo ideale per immergersi nell’atmosfera autentica del FrankenBierFest, giunto alla sua ottava edizione e promosso da ‘Publigiovane Eventi’ e ‘Ma che Siete Venuti a Fa’. La selezione delle birre al FrankenBierFest è affidata a Manuele Colonna, noto esperto della scena brassicola francone e punto di riferimento nel mondo delle birre artigianali.

“Quest’anno a dire il vero – ha spiegato Colonna – ci siamo concentrati su realtà ancora più piccole del solito, tra cui alcuni birrifici comunali che producono birra solo due volte l’anno in impianti dell’inizio del secolo scorso. Siamo entrati in contatto anche con nuovi progetti birrari che rendono la scena francone viva e che, pur rimanendo tradizionali, portano una ventata di innovazione”.

FrankenBierFest, tre giorni per esplorare birre e sapori autentici della Franconia

Il FrankenBierFest è un viaggio nel cuore della Franconia, regione nel sud della Germania celebre per le sue birre dal gusto ricco e autentico. Vanta la più alta densità di birrifici al mondo, con oltre 300 attività brassicole nella regione. A Bamberga, considerata la capitale della birra artigianale tedesca, ci sono oltre 10 birrifici per soli 70mila abitanti. Qui, il consumo medio pro capite è di oltre 300 litri di birra l’anno, una cifra che lascia stupefatti rispetto ai circa 30 litri degli italiani.

Le birre della Franconia vantano secoli di tradizione, con ricette tramandate di generazione in generazione e segreti gelosamente custoditi. Grazie al Progetto BierKultur, promosso da Colonna, esperto conoscitore della scena brassicola francone e noto publican romano, queste birre sono finalmente arrivate anche in Italia.

Durante il festival, oltre alle birre straordinarie, sarà possibile gustare i piatti tipici della Franconia presso le Gäststatte, le locande tradizionali. Wurstel succulenti, schnitzel con kartoffelsalat, bretzel fragranti e strudel di mele delizieranno i palati dei visitatori, seguendo le autentiche ricette della regione.

Tra le birre in degustazione, ci saranno le Rauchbier, con il loro aroma affumicato e la particolare maltazione su legno, e le rarissime Kellerbier, le “birre di cantina” per la loro lagerizzazione in tunnel sotterranei. Queste birre piatte, con una luppolatura ben definita e un gusto deciso, sono un vero e proprio tesoro della tradizione birraria francone.

Per tre giorni, la Limonaia di Villa Torlonia si trasformerà in un angolo d’oltralpe, dove gli appassionati potranno immergersi completamente in un’atmosfera di festa e scoprire le bellezze della Franconia e di Bamberga. Oltre alle degustazioni e alle birre, sarà possibile visitare una mostra fotografica che racconta le usanze, i costumi e le tradizioni più affascinanti di questa regione così ricca di storia e cultura.