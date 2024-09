Francia, Governo Barnier al via: presto la lista completa dei 38 ministri. Resta l’incognita del voto in Parlamento

La presentazione del nuovo governo francese è vicina. Il premier Barnier sta limando insieme al Presidente Macron la lista dei ministri, tra cui dovrebbe esserci anche l’ex premier Attal, ma soprattutto si deve decidere se spacchettare o no il ministero dell’Economia

La fumata bianca per il nuovo governo francese è vicina. Già ieri sera il premier incaricato Michel Barnier ha presentato la lista dei ministri al Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. In tutto i ministri saranno 38 con perfetta parità di genere e sono principalmente macroniani. Tra loro dovrebbe esserci anche il premier uscente Gabriel Attal. Sembra che ci sia anche un esponente della sinistra. Il sipario sulla lista definitiva dei ministri si alzerà nelle prossime ore perché è ancora in corso d’esame l’opportunità di dividere il ministero dell’Economia in due: da una parte il bilancio e dall’altra le finanze. Naturalmente resta la principale incognita politica che è quella parlamentare perché il nuovo governo gode dell’appoggio preventivo dell’area che si rifà a Macron e dei repubblicani ma non ha la maggioranza all’Assemblea Nazionale, salvo colpi di scena tra i socialisti, dove monta la fronda contro il segretario Olivier Faure, finora schiacciato sulle posizioni massimaliste e filo-Putin di Jean-Luc Mélenchon, capo della France Insoumise, l’ala più di sinistra del nuovo Fronte Popolare.