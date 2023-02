Fotografia: Dorothea Lange, 100 opere della collezione personale all’asta da Phillips NY

Dorothea Lange: The Family Collection, un tesoro di oltre 100 fotografie provenienti direttamente dai discendenti di questo fondamentale fotografo americano

Oltre 100 opere della collezione personale dei discendenti del fotografo saranno vendute in due sole vendite online dal 29 marzo e 5 aprile da Phillips New York.

Le due vendite presentano alcune delle immagini più indelebili di Lange della sua carriera pluridecennale nella fotografia, oltre a molte immagini che saranno nuove per i collezionisti.

Shipyard Worker and Family in Trailer Camp, Richmond, California, 1944

Stima $6,000 – 8,000

Tutte le immagini erano nella collezione della fotografa al momento della sua morte, sono passati ai suoi discendenti e rappresentano l’intera sua carriera, dalle prime immagini socialmente consapevoli che ha realizzato fuori dal suo studio di ritratti a San Francisco, attraverso il suo lavoro per la Fattoria Security Administration durante la Depressione, ai suoi progetti di documentari del dopoguerra, in gran parte realizzati in compagnia del marito e collaboratore Paul Taylor.

La vendita conterrà una suite di 16 immagini tratte dalla celebre serie Public Defender del 1955 di Lange, in cui il suo ritratto dettagliato di un avvocato della difesa pubblica e dei suoi clienti ha stabilito il modello per un nuovo tipo di fotogiornalismo.

È il gruppo più numeroso di questa serie ad apparire all’asta

Nata a Hoboken nel 1895, Dorothea Lange ha imparato a fotografare da giovane prima della sua partenza per la costa occidentale nel 1918. Talentuosa e ambiziosa, Lange ha aperto uno studio di ritratti che si rivolgeva alla fascia alta di San Francisco. Dopo aver assistito in prima persona allo sconvolgimento sociale causato dalla Depressione, è scesa in piazza con la sua macchina fotografica, scattando immagini di manifestazioni sindacali, nuovi disoccupati, uomini, donne e bambini senza casa né reddito, immagini che avrebbero segnato la traiettoria per il resto della sua carriera.

Durante la Depressione ha viaggiato per il paese sotto gli auspici della Farm Security Administration, documentando la povertà subita dagli americani e creando alcune delle immagini più indelebili e culturalmente rilevanti del 20° secolo. Ha portato il suo stile documentario incisivo ed empatico su una varietà di soggetti nazionali e internazionali durante e dopo la seconda guerra mondiale. La Lange è stata testimone di un mondo in transizione e la sua macchina fotografica ha catturato tutto.

Le sue fotografie mostrano che la storia del XX secolo è la storia degli individui: la loro lotta, il loro successo e la loro perseveranza