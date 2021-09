Fotografia contemporanea, in asta online da Sotheby’s NY

La quinta asta annuale di fotografie contemporanee di Sotheby’s a New York mette in mostra opere significative di Bernd e Hilla Becher, Wolfgang Tillmans, Matthew Brandt e Robert Polidori insieme a fotografie di fotografe pionieristiche tra cui Carrie Mae Weems, Cindy Sherman, Nan Goldin, Patti Smith e Sophie Calle

L’asta online sarà aperta dal 28 settembre al 5 ottobre. Una mostra in prevendita sarà allestita da Sotheby’s New York, dal 30 settembre al 4 ottobre.

Alcune delle opere presenti:

Wolfgang Tillmans

downpour

Stima: 50,000 – 70,000 USD

Wolfgang Tillmans

‘Mental Picture #67’

Stima: 40,000 – 60,000 USD







Cindy Sherman

Untitled #116

Stima: 60,000 – 80,000 USD

Sono Invece 60 le fotografie dalla collezione del Dr. Joseph D. Lichtenberg (1925-2021). Queste fotografie del XIX, XX e XXI secolo racchiudono l’essenza del loro collezionista, la cui passione e spirito di ricerca erano radicati nel suo lavoro di definizione come stimato psicoanalista. Il dottor Lichtenberg e Charlotte, sua moglie da 63 anni, hanno iniziato il loro percorso di collezionismo negli anni ’60 e ’70 con sculture di Jean Arp, Henry Moore e Sir Anthony Caro, prima di dedicarsi alla fotografia intorno al 1980. Le prime acquisizioni premonitrici includono La Sorcière di Constantin Brancusi e l’iconico Memphis (Triciclo) di William Eggleston. La Collezione Lichtenberg è stata generosamente prestata, compresa la Collezione Phillips, Washington, D.C., dove sono state donate anche numerose fotografie. Con una passione per la forma attraverso i media, il Dr. Lichtenberg ha descritto la sua collezione come segue: “Non si tratta di storia, non si tratta di chi, si tratta di estetica”.

Tina Barney

The Orange Room (from The Europeans)

Stima: 7,000 – 10,000 USD

Opera in copertina: Bernd and Hilla Becher, Water Tower. Stima 100,000 – 150,000 USD