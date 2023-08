Food and beverage: Omnia Technologies acquisisce TMCI Padovan e Omega

Le due nuove acquisizioni andranno ad arricchire ulteriormente il portafoglio di Omnia Technologies. Attualmente, il Gruppo ha un fatturato di circa 400 milioni di Euro, 17 siti produttivi e 1.400 dipendenti

Omnia Technologies, progetto creato dal fondo Investindustrial con l’obiettivo di diventare un partner nel settore del food and beverage e farmaceutico-medicale, offrendo soluzioni e tecnologie integrate, continua nel proprio percorso di crescita con due nuove acquisizioni: TMCI Padovan e Omega.

Le due nuove acquisizioni andranno ad arricchire ulteriormente il portafoglio di Omnia Technologies, caratterizzato da un elevato livello di specializzazione tecnologica e da una forte attenzione al servizio e alla sostenibilità. Attualmente, il Gruppo ha un fatturato di circa 400 milioni di Euro, 17 siti produttivi e 1.400 dipendenti.

TMCI Padovan

TMCI Padovan è un’azienda con oltre 100 anni di esperienza nelle tecnologie per l’industria alimentare e delle bevande. Attualmente, possiede 4 siti produttivi, impiega 230 dipendenti e ha un fatturato di circa 65 milioni di Euro. Operante in 90 Paesi, TMCI Padovan è suddivisa in cinque divisioni: Easybräu-Velo (specializzata in impianti per birra), Chemtech (produzione di macchinari per gelatina, margarina e alimenti), Padovan (soluzioni enologiche), SAP-Blendtech (macchinari per succhi e soft drink) e IFBTECH (bevande dairy e a base vegetale).

Omega

Omega, società di sales engineering focalizzata sul supporto tecnico e sull’assistenza è da tempo partner strategico di Omnia Technologies nel continente americano. È la prima azienda con sede al di fuori dell’Italia a unirsi al Gruppo.

“Queste acquisizioni rappresentano un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita. TMCI Padovan è un’azienda con oltre 100 anni di storia e un portafoglio di know-how e clienti unico, mentre Omega va a completare in modo sinergico la nostra offerta e a migliorare il nostro servizio. Grazie a questi nuovi ingressi, si rafforza la presenza di Technologies nei macchinari per l’industria del food and beverage e si amplia ulteriormente la nostra offerta nei segmenti del processo e dell’imbottigliamento” ha commentato Andrea Stolfa, CEO di Omnia Technologies.

Omnia Technologies è stata assistita nell’operazione di acquisizione di TMCI Padovan da Banca Finint, BonelliErede, PwC, WSP Italia e Willis Towers Watson.