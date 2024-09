Fondazione Nord Est: riprende l’emigrazione dei giovani italiani, 100 mila partenze tra il 2022 e il 2023

Dopo la pausa legata alla pandemia, l’emigrazione giovanile in Italia riprende a crescere. Tra il 2022 e il 2023, oltre 100.000 giovani hanno lasciato il Paese, con gravi conseguenze per la demografia e l’economia. Lombardia e Veneto le regioni più colpite

Dopo un periodo di pausa dovuto alla pandemia, tornano ad emigrare i giovani italiani tornando ai livelli pre-pandemici. Tra il 2022 e il 2023, circa 100 mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l’Italia, mentre solo 37 mila sono rientrati. Questo ha contribuito a un saldo migratorio negativo di 377.000 giovani nel periodo 2011-2023. In questi tredici anni, le cancellazioni anagrafiche per l’estero hanno raggiunto le 550.000 unità, a fronte di soli 172.000 rientri. Il fenomeno, più marcato nel Nord, desta preoccupazione per le implicazioni demografiche e socio-economiche del Paese.

La prima di una serie di Note della Fondazione Nord Est denuncia il fenomeno dell’emigrazione dei giovani italiani all’estero. Lo studio si focalizza sulle cause e sulle conseguenze di questa crescente diaspora giovanile, mettendo in luce i dati allarmanti sull’uscita netta di giovani, in particolare dal Nord Italia. La Nota fornisce un’analisi dell’impatto demografico e socio-economico di questa emigrazione e propone riflessioni e possibili soluzioni per arginare la fuga di talenti.

Lombardia e Veneto le regioni più colpite

L’emigrazione giovanile colpisce maggiormente il Nord Italia. Tra il 2011 e il 2023, il Nord-est ha registrato un saldo negativo di quasi 80.000 giovani e il Nord-ovest di 100.000, superando il Mezzogiorno, che ha perso 141.000 giovani. In particolare, Lombardia e Veneto sono le regioni più colpite, con un saldo negativo rispettivamente di 5.760 e 3.759 giovani. Per molti giovani del Sud, spostarsi verso il Nord Italia equivale spesso a un’emigrazione all’estero.

Saldi migratori con l’estero di persone tra i 18 e i 34 anni (dati annuali e cumulati, ordinati sui valori del 2023)

Regione 2019 2020 2021 2022 2023 2011-2023 (Cumulato) Lombardia -5.180 -6.357 -2.845 -4.264 -5.760 -63.639 Veneto -3.191 -3.374 -1.930 -2.712 -3.759 -34.896 Sicilia -4.849 -3.958 -1.993 -2.237 -2.838 -41.910 Campania -4.477 -3.417 -1.845 -2.133 -2.802 -32.800 Piemonte -1.425 -2.842 -1.476 -2.157 -2.637 -25.946 Emilia-Romagna -1.479 -2.438 -933 -1.812 -2.188 -21.052 Toscana -1.211 -1.826 -935 -1.458 -2.033 -16.355 Puglia -2.822 -2.216 -1.046 -1.498 -1.791 -23.913 Lazio -2.157 -1.765 -609 -1.127 -1.711 -25.988 Calabria -2.108 -1.494 -824 -901 -1.682 -15.840 Trentino-Alto Adige -1.574 -1.200 -970 -1.382 -1.570 -14.717 Sardegna -1.222 -1.214 -648 -816 -962 -12.659 Abruzzo -975 -913 -460 -648 -922 -8.508 Marche -1.087 -1.048 -539 -730 -915 -9.879 Friuli-Venezia Giulia -1.020 -712 -357 -631 -836 -9.113 Liguria -407 -861 -258 -551 -808 -8.602 Umbria -507 -560 -214 -360 -464 -5.015 Basilicata -403 -373 -137 -177 -335 -3.147 Molise -238 -258 -135 -116 -325 -2.311 Valle d’Aosta -59 -130 -76 -91 -90 -981 Italia -36.391 -36.956 -18.230 -25.801 -34.428 -377.271 Elaborazioni Fondazione Nord Est su dati ISTAT

Le cause dell’emigrazione e le conseguenze per il futuro

Le ragioni che spingono i giovani a lasciare l’Italia sono diverse. Tra le principali vi sono la ricerca di migliori opportunità lavorative, la mancanza di prospettive professionali e la crisi economica. A ciò si aggiunge un contesto socio-economico segnato da crescente insoddisfazione per le condizioni di vita e di lavoro, che alimenta ulteriormente il fenomeno migratorio.

L’emigrazione giovanile ha un impatto diretto sulla demografia e sull’economia del Paese. La popolazione giovanile, scesa da 13,5 milioni nel 2000 a 9,1 milioni nel 2024, pone una seria sfida per il futuro dell’Italia. Questo calo, infatti, non solo riduce la forza lavoro, ma mette anche a rischio la sostenibilità del sistema di welfare e la crescita economica complessiva.