Flashback Art Fair, 12a edizione dal titolo “Equilibrium?”: il programma e le gallerie presenti

Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, Flashback Art Fair torna con la sua dodicesima edizione negli spazi di Flashback Habitat – Ecosistema per le Culture Contemporanee in corso Giovanni Lanza 75 a Torino

In uno spazio di 20.000 metri quadri in cui la villa storica e i padiglioni che un tempo hanno ospitato il brefotrofio della provincia prende forma la visione di Alessandro Bulgini insieme a Stefania Poddighe e Ginevra Pucci per creare una sfida: creare a Torino un nuovo habitat, una casa delle culture contemporanee condivisa, aperta a tutti.

Flashback Art Fair è molto più di una fiera d’arte, ma è anche un incontro di persone

Questa edizione accoglierà nuovi arrivi europei -, “nativi” – i bambini nati fra queste mura fra il 1953 e il 1983 che si sono ritrovati e riscoperti – o semplici appassionati, il mondo di Flashback si ritrova come in un rito collettivo e partecipato. Passato, presente e futuro, antico, moderno e contemporaneo sono connessi tra loro grazie agli sguardi delle persone che le osservano.

Flashback Art Fair, nel 2024 titola il suo dodicesimo capitolo “Equilibrium?”

Una riflessione sull’idea di equilibrio e sia sempre giusto e auspicabile, o se nasconda repressioni e disuguaglianze, sociali, economiche, geopolitiche. L’edizione 2024 esplora questa tensione attraverso importanti opere selezionate accompagnate da talk e incontri.Flashback Art Fair si propone non di dare risposte, ma di aprire uno spazio di dialogo, rendendo visibile la fragilità del concetto stesso di equilibrio.

Le Gallerie di Flashback Art Fair 2024

