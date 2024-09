FKA twigs e Sotheby’s: a Londra l’evento “The Eleven” che rivoluziona il concetto dell’arte contemporanea

Per due settimane a Sotheby’s New Bond Street gallerie, The Eleven porterà la visione creativa fieramente indipendente di FKA twigs in primo piano scena artistica contemporanea.

FKA twigs, pseudonimo di Tahliah Debrett Barnett è una cantautrice, una visionaria musicista, ballerina britannica e artista multidisciplinare che svelerà dal 14 al 26 settembre (ingresso gratuito) una nuova importante opera d’arte da Sotheby’s a Londra. The Eleven è un’opera d’arte duratura, concepita da FKA twigs ed eseguita da un gruppo a rotazione di undici persone “movers”. Il pezzo, sviluppato da FKA Twigs nel corso di molti mesi, è una ricerca fisica e artistica per l’autoguarigione, radicata – in parte – nei decenni trascorsi nella pratica del movimento, nelle tecniche di guarigione somatica e implementando azioni consapevoli ripetute. La stessa FKA twigs parteciperà a un cambiamento del cast di personaggi diversi provenienti da contesti e percorsi di vita diversi. Incarneranno il metodo e registrano in tempo reale i cambiamenti che avvertono nella loro mente e nel loro corpo.

FKA twigs è sempre stata una forza creativa della natura

Ha saputo spingere costantemente i confini della musica, movimento, video, arte e performance nel suo lavoro. Con The Eleven, continua a esplorare nuove cose territori artistici, affermando il suo posto tra gli artisti più innovativi ed entusiasmanti che lavorano oggi. Questo sarà anche un passo in un territorio inesplorato per Sotheby’s, che non ha mai presentato un’opera d’arte questo tipo nei suoi 280 anni di storia

KA twigs credit Jordan Hemingway

L’apertura della mostra coinciderà con l’uscita del primo singolo di FKA twigs in quattro anni, e anticipa il suo tanto atteso nuovo album EUSEXUA

L’ispirazione e la forza guida dietro entrambi l’artwork e l’album esprimono il sentimento di “Eusexua”, un termine coniato da FKA twigs, che ama creare parole nuove e giocose per descrivere emozioni senza nomenclatura precedente – per catturare uno stato di profonda chiarezza e creatività.

Durante le riprese del remake appena uscito di Il Corvo a Praga, FKA twigs si è trovata attratta dalla pulsante scena techno underground della città. Si perderebbe nella folla e nella pura energia dei club di Praga, ed è qui che è nato il concetto di Eusexua. FKA twigs ha sviluppato una sequenza di mantra di movimento, tutti elaborati diligentemente con lei comunità creativa e progettata per stimolare la mediazione e il cambiamento, che vanno da “gesti praticamente non rilevabili per da un uso pubblico discreto a movimenti fisici molto più ampi e audaci che possono essere espressi da soli in privato o in uno spazio sicuro con individui che la pensano allo stesso modo. I movimenti, ripetuti per undici minuti ciascuno, sono destinati ad evolversi man mano che i partecipanti diventano fisicamente e emotivamente esausto. Il processo può essere sconnesso, caotico e a volte crudo, ma è in questa crudezza che risiede la bellezza di si rivela l’esperienza umana. Quando “l’esaurimento comincia a farsi sentire, i movimenti appariranno diversi. Si tratta di esplorare questi sentimenti finché non ti senti esausto e poi vai avanti e trovi un nuovo punto di vista. Il pezzo di durata sarà accompagnato da una colonna sonora in evoluzione dal vivo eseguita nelle gallerie Sotheby’s dal musicista e produttore, Matteo Chiarenza-Santini, che ha anche collaborato con FKA twigs al suo prossimo album, “EUSEXUA”.

Chi è FKA Twigs

Nata Tahliah Debrett Barnett a Cheltenham, Gloucestershire, è un artista, cantante, cantautore, ballerina britannica, regista e attrice nota per il suo approccio innovativo e che mescola i generi alla musica e all’arte. Cresciuto in modo artistico famiglia, FKA Twigs era immerso nella danza e nella musica fin dalla giovane età, studiando opera e balletto, che ha gettato le basi fondamento della sua carriera multidisciplinare. Ha iniziato la sua carriera come ballerina prima di spostare la sua attenzione alla musica e allo spettacolo. FKA twigs ha pubblicato il suo debutto EP, EP1, nel 2012, seguito dal suo debutto acclamato dalla critica album LP1 nel 2014, che ha ottenuto una nomination al Mercury Prize e l’ha affermata come una forza potente nell’avant-pop e musica elettronica. Il suo secondo album in studio, Magdalene, è stato pubblicato nel 2019, e il suo ultimo progetto musicale, EUSEXUA, sarà rilasciato alla fine di questo mese.