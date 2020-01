Fisco, le novità del 2020: ecco il calendario

Scontrino elettronico, cuneo fiscale, modello 730 e molto altro: il primo gennaio è iniziata una girandola di cambiamenti su tasse, imposte e bonus – Ecco le innovazioni principali da tenere a mente, mese per mese

Dallo scontrino elettronico alle slot machine, passando per asili nido, rc auto, cuneo fiscale, superticket e modello 730. Se parliamo di tasse, imposte e bonus, sono molte le novità in arrivo nel 2020: per fare il punto, mettiamo in ordine cronologico quelle che interesseranno in prima persona tutti i contribuenti italiani.

GENNAIO

Dal primo gennaio la rivoluzione dello scontrino elettronico (iniziata lo scorso luglio per gli esercizi più grandi) è estesa a tutti. Gli scontrini e le ricevute fiscali in forma cartacea scompaiono, per essere sostituiti da un “documento commerciale” che i clienti possono utilizzare per esercitare i diritti di garanzia. I commercianti invece devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle singole transazioni.

Sul versante dei giochi, dal 15 gennaio le vincite alle new slot superiori ai 200 euro saranno tassate al 20%. Lo stesso incremento scatterà dal primo marzo su tutte le vincite superiori ai 500 euro, comprese quelle ai gratta e vinci. Cambiano anche il prelievo erariale unico (Preu) e il payout (al 65%), ossia la percentuale di somme giocate destinate alle vincite.

FEBBRAIO

Da febbraio arriva il nuovo Bonus per gli asili nido, diviso in tre fasce:

3 mila euro l’anno per i redditi Isee fino a 25 mila euro;

2.500 euro annui con Isee fra 25 e 40 mila euro;

1.500 euro per tutti gli altri.

In contemporanea, cambia anche il bonus bebè – destinato a tutti i bambini nati o adottati nel 2020 – che da quest’anno è riconosciuto anche ai redditi alti. Ecco lo schema:

160 euro al mese con reddito Isee fino a 7 mila euro;

120 euro con Isee tra 7 e 40 mila euro;

80 euro per tutti gli altri.

L’assegno viene erogato per dodici mesi per ciascun figlio e sale del 20% per un eventuale secondo bebè.

Sempre a febbraio scattano anche le novità sull’assicurazione Rc Auto familiare. In sostanza, vengono eliminati i paletti previsti dalla legge Bersani, permettendo di assicurare con la classe di merito più favorevole anche i veicoli acquistati da tempo e quelli di categorie diverse.

LUGLIO

Dal primo luglio la soglia oltre la quale non si può pagare in contanti scende da 3mila a 2mila euro. In seguito, dal dicembre del 2021, il tetto calerà ulteriormente, fino a mille euro.

La novità più importante in arrivo a luglio è però il taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 35 mila euro l’anno. Si tratta di circa 15 milioni di persone, che riceveranno in media un centinaio di euro in più al mese. Ma attenzione: questa somma comprende gli 80 euro del bonus Renzi per chi già lo riceve, cioè i dipendenti con redditi da 8mila a 26.600 euro. Il vero beneficio è quindi per i redditi fra 26.600 e 35mila euro, finora esclusi dal bonus degli 80 euro.

Da luglio parte anche la lotteria degli scontrini. Per partecipare bisognerà chiedere un codice su un portale internet (che sarà realizzato dall’Agenzia delle Entrate) e comunicarlo al commerciante prima dell’emissione dello scontrino elettronico. In caso di pagamento in contanti sarà necessario fornire anche il codice fiscale. Ogni mese sono previste tre estrazioni con premi da 10, 30 e 50 mila euro, più un’estrazione annuale con un premio da un milione di euro. Le vincite raddoppiano per chi paga con moneta elettronica.

Infine, a luglio arrivano anche le novità previste per il prelievo sulle auto aziendali, che si applicherà solo sui veicoli di nuova immatricolazione. In sostanza, la norma riguarda il reddito in natura imputato ai dipendenti per la possibilità di utilizzare l’auto aziendale anche nel tempo libero. Oggi il valore del benefit che finisce in busta paga è pari al 30% del costo chilometrico annuo determinato in base alle tabelle Aci per una percorrenza annua di 15.000 chilometri. Da luglio scatteranno queste aliquote:

25% sulle auto aziendali con emissioni di C02 inferiori a 60 g/km e al 30% su quelle superiori a 60 g/km e inferiori a 160 g/km.

40% nel 2020 e 50% dal 2021 per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km.

50% nel 2020 e il 60% a partire dal 2021 per le auto con emissioni superiori a 190 g/km.

SETTEMBRE

Il primo settembre sarà abolito il superticket sanitario da 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica in ambulatorio.

Il 30 settembre sarà invece la nuova scadenza per la presentazione del modello 730, che quindi slitta di oltre due mesi rispetto al 23 luglio, ultimo giorno utile per la dichiarazione dei redditi fino al 2019. Di conseguenza, i rimborsi degli eventuali crediti d’imposta non arriveranno in busta paga prima di ottobre.