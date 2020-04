FIRSTonline, 207 mila visite giornaliere: è il nuovo record

Con 207 mila e 553 viiste dirette FIRSTonline ha raggiunto il 20 aprile 2020 il suo massimo storico giornaliero – L’identità e il format alla base del successo di FIRSTonline che certamente incorpora ma va molto oltre l’effetto Coronavirus e che ne fa il quinto sito italiano di economia e finanza

Per FIRSTonline il mese di aprile è diventato sinonimo di record. Ieri, 20 aprile 2020, è stato raggiunto – secondo le rilevazioni di Google Analytics – il massimo storico di visite dirette al nostro sito che ne ha totalizzate 207 mila e 553. E’ stato così superato il precedente record giornaliero, che fu stabilito proprio due anni fa e precisamente l’11 aprile 2018 quando per la prima volta le visite oltrepassarono la soglia psicologica delle 200 mila visite attestandosi esattamente a 200 mila e 924.

Quella di ieri è stata dunque la seconda volta in assoluto che le visualizzazioni di FIRSTonline vanno oltre le 200 mila, con probabili effetti migliorativi anche sul totale delle visite sia dirette che aggregate del mese di aprile 2020.

Gli utenti unici di FIRSTonline del 20 aprile 2020 sono stati, sempre secondo Google Analytics, 84 mila e 130.

Come si spiega l’exploit di ieri? Dietro il boom di visite ci sono ragioni contingenti e ragioni più strutturali, che certamente riflettono la fame di informazione scatenata dall’eccezionalità della pandemia. Ma sarebbe riduttivo pensare che si tratti solo di questo.

I servizi giornalistici che ieri hanno maggiormente contributio al record di visite a FIRSTonline sono stati quelli sulla cosiddetta Fase 2, con oltre 67 mila visite nella sola giornata del 20 aprile, ma anche quelli sul 730 precompilato e quelli sulle nomine pubbliche, sia nazionali che romane.

Si diceva dell’effetto Coronavirus, che certamente ha spinto anche le visite su FIRSTonline, ma in realtà il tema è più da siti generalisti e non rientra nelle priorità giornaliere di un sito di economia e finanza. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria FIRSTonline ha però saputo offrire anche su questo terreno un’informazione originale, selettiva ed equilibrata valorizzando sia la cronaca che gli aspetti economici, finanziari, industriali e sociali più congeniali a un sito come il nostro.

Ma anche in questa occasione sembra di poter dire che alla base del successo di FIRSTonline c’è una precisa identità e c’è un format che si rivela azzeccato. L’identità è fatta di qualità, di affidabilità, di indipendenza di giudizio, di competenza e di creatività: chi legge FIRSTonline non deve smarrirsi e perdere tempo chiedendosi se le notizie che vengono pubblicate sono vere oppure no perchè, come tutti, anche noi possiamo sbagliare, ma le informazioni che pubblichiamo sono accuratamente verificate.

Il format di FIRSTonline è invece il frutto di una combinazione, collaudata nel tempo, che unisce l’informazione di servizio – tecnicamente accurata ma comprensibile al pubblico più largo – con i commenti, le analisi, gli approfondimenti, le interviste esclusive e l’individuazione di chiavi di lettura che permettano a chi arriva su FIRSTonline non solo di sapere e di essere informato in tempo reale ma soprattutto di capire che cosa sta realmente accadendo in un mondo sempre più complesso e sempre difficile da interpretare.

Un’identità e un format che i lettori mostrano sempre di più di apprezzare e che ha consolidato FIRSTonline al quinto posto per audience della classifica dei siti nazionali di economia e finanza.