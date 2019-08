First&Food tra ricette e la storia del Ferrari di Trento

Il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo del cibo propone questo weekend un approfondimento sullo spumante trentino e la ricetta dello chef siculo-fiorentino Giuseppe Costantino.

First&Food, il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo del cibo, non va mai in vacanza: questo weekend la ricetta dello chef che vi proponiamo è a dire poco da acquolina in bocca. Si tratta dei conchiglioni con crema di ceci e midollo, un mix di tradizione e innovazione messo a punto dallo chef siculo-fiorentino Giuseppe Costantino. Nato a Lucca da genitori siciliani, il giovane chef ha infatti aperto un raffinato ristorante bistrot da 16 coperti arroccato su un cucuzzolo delle Madonie dove propone prodotti del territorio che scopre personalmente. Scelta audace coronata da successo: in un anno la guida Michelin lo ha inserito fra i ristoranti Bib Gourmand.

Non c’è solo la sua storia su First&Food, dove in questo weekend è possibile leggere uno speciale approfondimento sullo spumante trentino Ferrari, che poche settimane fa si è aggiudicato per la terza volta nella sua storia (tutte di recente) lo “Sparkling Wine Producer of the Year”, ovvero il maggior riconoscimento internazionale per le bollicine. La cantina fondata nel 1902 ha ancora una volta superato la concorrenza dei maestri francesi dello champagne: Giuseppe Baselice ripercorre la storia di un vino d’eccellenza, fortemente legato al territorio e che ha accompagnato alcuni grandi momenti della storia italiana, negli ultimi decenni.