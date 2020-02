Fintech e open innovation, un nuovo hub a Milano

Ad aprire lo spazio nel centro di Milano è Plug and Play, azienda della Silicon Valley che ha accelerato 1.400 startup nel mondo solo nel 2019 – Partner del progetto Nexi e Unicredit.

Un luogo fisico, nel centro di Milano, dove le startup del fintech italiane e internazionali potranno incontrarsi tra di loro e soprattutto interagire con il mondo bancario, per favorirne la transizione verso un modello più innovativo attraverso un approccio open banking che possa produrre nuovi prodotti, nuovi strumenti e nuove piattaforme. Questo è il nuovo hub inaugurato giovedì a via Meravigli, alle spalle della Borsa, da Plug and Play in collaborazione con Nexi e Unicredit.

Plug and Play è un’azienda della Silicon Valley (con cui aiuterà a fare da ponte) che ha già creato la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo, con oltre 1.400 startup accelerate solo nel 2019 e 350 aziende partner. “I servizi finanziari – ha commentato Roberto Catanzaro, Business development director dj Nexi – stanno attraversando una profonda rivoluzione sia nei modelli di business, sia nelle tecnologie abilitanti e l’open banking, ovvero la capacità della banche di rendere aperti i propri dati e di scambiarli con altre banche, cambierà il modo di fare banca”.

Il nuovo hub ha due principali obiettivi: da una parte, attirare in Italia fintech e talenti con cui collaborare per generare valore e fare innovazione; dall’altra esportare le eccellenze del made in Italy, che esistono anche in campo tecnologico, e dare loro visibilità affinché possano trovare nuovi partner, reperire nuovi finanziamenti ed estendersi all’estero.

“Le nuove sfide sono anche grandi opportunità – ha aggiunto Catanzaro -. La nostra mission è supportare le banche nel coglierle e nel trasformare i ricavi in nuovi servizi per i clienti”. L’invito per le banche è dunque anche quello di reinvestire i ricavi, peraltro molto elevati in questo periodo per quanto riguarda le realtà maggiori, in innovazione guardando al futuro: “Si tratta di creare un ecosistema, dal quale trarranno vantaggio tutti”.

“Siamo partiti in Italia ad aprile 2019 – ha invece detto Andrea Zorzetto, managing partner di Plug and Play Italy -, e meno di un anno dopo stiamo già lanciando un nuovo programma in un settore strategico in collaborazione con aziende leader nel mondo finanziario. È la dimostrazione del valore aggiunto che portiamo al sistema Italia, in questo caso collegandolo non solo alla Silicon Valley ma anche al nostro programma pan-europeo di Francoforte”.