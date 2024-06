Fintech, Banca d’Italia approva il sistema di monitoraggio Open Banking di Intecs Solutions

In collaborazione con Banca di Cambiano e FlowPay, Intecs mira a verificare la conformità agli standard internazionali e migliorare la qualità dei servizi finanziari digitali e di pagamento

Intecs Solutions Spa è stata selezionata dalla Banca d’Italia per una sperimentazione innovativa che mira a monitorare automaticamente le interfacce di Open Banking, misurando la conformità agli standard internazionali e la qualità dei servizi digitali finanziari e di pagamento.

Cos’è l’Open Banking?

L’Open Banking è un nuovo approccio nella condivisione dei dati finanziari, permettendo a banche e istituti finanziari di rendere accessibili i dati di conto e i servizi di pagamento ai clienti, previo consenso. Questo sistema offre agli utenti un maggiore controllo sulle loro informazioni finanziarie, semplificando la gestione delle finanze grazie ai Third Party Providers (Tpp). Di conseguenza, l’Open Banking facilita le transazioni digitali, promuovendo l’uso dei pagamenti elettronici.

Bankitalia: la sperimentazione di Intecs

Intecs, sfruttando la sua lunga esperienza in sistemi Safety Critical nei settori dei trasporti (automotive e ferroviario) e aerospaziale, ha avviato una sperimentazione per monitorare e verificare l’aderenza agli standard internazionali e l’efficienza e l’affidabilità dei servizi finanziari e di pagamento in un ambiente bancario controllato. Questa sperimentazione è realizzata in collaborazione con Banca di Cambiano 1884 Spa, un’istituzione con oltre 140 anni di storia, e FlowPay, un istituto di pagamento che sviluppa soluzioni innovative di open banking per aiutare le aziende partner a ottimizzare i flussi di incasso e pagamento e a valorizzare i dati finanziari. Al termine della sperimentazione, il sistema sarà disponibile per banche e Tpp interessati a implementare sistemi di Open Banking con elevati standard di efficienza e sicurezza per i clienti finali. Inoltre, lo strumento fornirà importanti indicatori per misurare oggettivamente la qualità dei servizi Open Banking disponibili in Italia.

I commenti

Alessandro Brachini, Responsabile della Divisione Fintech di Intecs, ha sottolineato come “la sperimentazione sull’Open Banking, ammessa dalla Banca d’Italia, riflette la costante ricerca dell’eccellenza dei nostri progetti e di adeguamento alle normative europee di un settore in continuo mutamento”.

Davide Busato, cio di Banca Cambiano, ha sottolineato che l’Open Banking rappresenta “un’opportunità significativa per migliorare l’innovazione e la competitività nel settore bancario. Le norme europee sui pagamenti mirano a migliorare la protezione dei consumatori, promuovere la competitività, e armonizzare l’implementazione, cercando di ridurre le discrepanze tra i vari stati membri dell’UE in termini di applicazione delle normative”.

Federico Masi, ceo e co-founder di FlowPay, ha aggiunto che questa collaborazione “è un importante passo in avanti per l’intero ecosistema finanziario, che porterà a una valutazione oggettiva e puntuale delle mancanze attuali e delle opportunità future”.