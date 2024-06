Fincantieri: è morto il presidente Claudio Graziano

Il generale Graziano, 70 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa. La sua scomparsa ha scosso il mercato azionario con il titolo Fincantieri in crollo del 3%. Una carriera dedicata al servizio con molti ruoli di prestigio

Questa mattina è stato trovato morto il generale Claudio Graziano, attuale presidente di Fincantieri. Aveva 70 anni. Graziano, che di recente aveva perso la moglie Marisa Lanucara, è stato rinvenuto senza vita nella sua casa a Roma. Le circostanze esatte del decesso non sono ancora chiare, ma sembra che il corpo di Graziano sia stato trovato nella sua camera da letto insieme a un’arma e un biglietto.

Graziano, nato a Torino nel 1953, era presidente di Fincantieri dal 2022, nominato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Prima di questo incarico, aveva ricoperto molti ruoli di prestigio tra cui il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2015 al 2018 e il presidente del Comitato militare dell’Unione Europea fino al 2022.

La notizia scuote Fincantieri: il titolo crolla in Borsa

La notizia della morte di Graziano scuote profondamente il titolo Fincantieri che nel corso della mattina scende sotto i 5 euro con una perdita superiore al 3%.

Tajani: “Perdo un amico”

“La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa” è stato il messaggio di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri su X.

“Sono sgomento e sconvolto dopo aver appreso la notizia della morte del generale Claudio Graziano. Ho avuto l’onore di apprezzarne le straordinarie capacità. Ricordo su tutto l’uomo, la persona affabile e ironica, il tratto di signorilità e rispetto che lo contraddistinguevano” il pensiero del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

Graziano: una carriera dedicata al servizio

Il generale Claudio Graziano ha iniziato la sua carriera militare all’Accademia Militare di Modena negli anni ’70, distinguendosi per il suo impegno e la sua leadership. Ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’Esercito Italiano, tra cui comandante di varie unità alpine e ruoli strategici nello Stato Maggiore, culminando con la nomina a Capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2015 al 2018.

La sua carriera non si è limitata all’Italia: Graziano ha anche servito come comandante delle Forze delle Nazioni Unite in Libano e come Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, posizione che ha mantenuto fino al suo ingresso in Fincantieri nel 2022, indicato da Cassa Depositi e Prestiti il 20 aprile 2022 come nuovo presidente della società di cantieristica navale. Da settembre 2022 era anche presidente di Assonave (Associazione Nazionale dell’industria navalmeccanica).