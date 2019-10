Fincantieri, contratto con Marina francese per 4 navi

Il gruppo italiano costruirà i tronconi di prua delle 4 LSS per la Marina francese basate sul progetto di nave “Vulcano”.

Fincantieri ottiene un importante ordine in Francia: il consorzio temporaneo formato da Chantiers de l’Atlantique e Naval Group gli ha affidato, nell’ambito del programma franco-italiano LSS guidato da OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti), la costruzione dei tronconi di prua di quattro navi di supporto logistico della Marina francese, sulla falsariga di quanto già fatto con il progetto dell’unità italiana “Vulcano”. I tronconi saranno costruiti nel cantiere di Castellammare di Stabia, come per la nave “Vulcano”, con consegne programmate tra il 2021 e il 2027.

Il contratto, di cui nel comunicato stampa non viene indicato l’importo, si inserisce appunto nel programma FLOTLOG (“Flotte logistique”), che prevede la costruzione di quattro navi di supporto logistico (LSS) per la Marina francese da parte del consorzio temporaneo formato da Chantiers de l’Atlantique e Naval Group, nell’ambito del programma franco-italiano LSS per conto di DGA, la Direzione generale per gli armamenti francese, e la sua controparte italiana NAVARM. In tale contesto Chantiers de l’Atlantique e Naval Group hanno dunque convenuto di affidare al gruppo triestino, capace di costruire nella sua storia oltre 7.000 e che solo in Italia genera un indotto che impiega quasi 50.000 persone, la costruzione dei tronconi di prua per le quattro unità.

Il progetto LSS, al pari di quello delle altre unità del programma pluriennale per il rinnovamento della flotta della Marina Militare Italiana, è caratterizzato da un altissimo livello di innovazione che rende la nave estremamente flessibile nei diversi profili di utilizzo con un elevato grado di efficienza. La LSS coniuga capacità di trasporto e trasferimento ad altre unità navali di carichi liquidi (gasolio, combustibile avio, acqua dolce) e solidi (parti di rispetto, viveri e munizioni).