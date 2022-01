Il crowdfunding ambientale convince molti italiani che indirizzano i loro risparmi sulle piattaforme per il crowdfunding – Seguono Valle D’Aosta, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna

Arrivano dalle Regioni i segnali di miglioramento nella spesa per strutture di impianti sostenibili. Se il Nord traina la classifica per immobilizzazioni industriali fisse, la prima Regione per spesa privata pro capite è il Molise, dove l’investimento individuale supera di quattro volte quello della Lombardia. Gli ultimi dati sulla crescita degli investimenti green privati arrivano da una piattaforma specializzata nel crowdfunding, la Ener2Crowd.com.



LA CLASSIFICA

La società ha stilato una classifica con le migliori best practice su base regionale. In cima, dopo il Molise con 25.250 euro pro capite, ci sono Valle D’Aosta, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, che hanno una spesa fino a 6 mila euro. Tutte le altre sono al di sotto dei 5 mila euro. Ma ci sono “ottimi segnali dalla Campania e dalla Sicilia”, dice Niccolò Sovico, Ceo di Ener2Crowd.com. Anzi, in Sicilia sulla finanza sostenibile si è concentrata l’attenzione di grandi utility che hanno sperimentato modelli di coinvolgimento delle comunità locali nella condivisione dei benefici prodotti da impianti agrivoltaici. E l’agricoltura è uno dei settori nei quali si gioca una partita strategica su tutte le fonti di energia a basso impatto, da impiegare. D’altronde, lo straordinario aumento dei prezzi di gasolio e gas sta portando sul terreno delle innovazioni tecnologiche centinaia di aziende.

LA TRASPARENZA

In generale, nonostante le criticità prodotte dalla pandemia, la forma di finanza sostenibile online in Italia è cresciuta del 138% su base annua, raddoppiando i valori del 2019. Si differenziano i portafogli privati e ci si mette sulla stessa strada dello Stato che aiuta la sostenibilità ambientale con bonus e interventi pubblici. L’Europa lo ha capito due anni fa approvando un Regolamento che oggi assicura trasparenza e responsabilità negli investimenti. Agli investitori deve essere garantita la possibilità di valutare i rendimenti rispetto al mercato azionario, questo è chiaro. Tuttavia, la scelta di destinare i propri risparmi ad una causa specifica che in tutto il mondo muove interessi colossali sembra piacere agli italiani. Il governo non ha poteri specifici, ma le sue aspettative sull’impegno dei risparmiatori a vedere nella transizione verde un buon investimento privato è sintomo di fiducia. La quantità di denaro messa in circolo rispecchia la consapevolezza della battaglia per il clima che ha bisogno di risorse per avere successo.