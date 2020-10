Finanza e impatto sociale: come misurarlo e quanto rende

Inizia il 21 ottobre un ciclo di tre webinar gratuiti sul tema dei green bond e degli SDG dell’Onu, organizzato da Social Impact Agenda per l’Italia. Dalla contabilità integrata agli obiettivi Onu, primo incontro con Serafeim e Melandri su come integrare nella contabilità la maggiore sostenibilità di aziende e strumenti finanziari.

Sostenibilità e impatto sociale della finanza: cosa significano per davvero questi termini e, soprattutto, come si misurano? Il tema è più che mai caldo dopo l’intervento della stessa presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha accusato l’Ue di fare pochi investimenti green e soprattutto di abusare della dicitura “green” associandola ad alcuni bond in maniera impropria, solo come “una foglia di fico”. In pratica, secondo Francoforte in Europa molte, troppe aziende e istituzioni praticano il cosiddetto “green washing”: “La maggior parte della finanza green non va nella giusta direzione”. Anche di questo si parlerà in un ciclo di tre webinar dal titolo “Impact Integrity”, organizzato da Social Impact Agenda per l’Italia, il network pubblico-privato per gli investimenti ad impatto sociale fondato nel 2016 e presieduto da Giovanna Melandri.

L’evento è patrocinato da Enel e il primo incontro, quello di mercoledì 21 ottobre alle 15 (il link per registrarsi) ha come titolo “Impact Weighted Accounts Initiative” e vedrà tra gli speaker proprio la presidente di Human Foundation, Giovanna Melandri, che interverrà insieme al professor George Serafeim della Harvard Business School. Il tema di tutti gli incontri sarà quello appunto di discutere un parametro di misurazione dell’impatto sociale negli strumenti finanziari (green bond ma non solo), e nello specifico la missione della “Impact Weighted Accounts Initiative” è quella di integrare alla contabilità finanziaria le dimensioni sociali e ambientali, al fine di supportare investitori e aziende nell’assumere decisioni di business più sostenibili.

Il secondo webinar si terrà invece il 13 novembre, per presentare l’“Impact Management Project”. Il keynote speaker sarà Clara Barby, CEO di Impact Management Project (IMP). Interverrà Filippo Montesi, Segretario Generale di Social Impact Agenda per l’Italia. “La misurazione dell’impatto sociale si sta rivelando una dimensione fondamentale dell’impact investing, che necessita tuttavia di maggiore rigore e coerenza”, spiega il sito che presenta l’appuntamento. “Per questo, IMP fornisce un framework condiviso a livello internazionale per la misurazione d’impatto sociale, rivolto sia agli investitori che alle aziende. Il lavoro di IMP è condotto da un network di organizzazioni internazionali, tra cui GIIN, GRI, GSG, OECD, UNDP, etc”.

Il terzo e ultimo incontro si terrà il 30 novembre dalle 13.00 alle 14.30. Il webinar sarà dedicato a “SDG Impact standards for Bonds & Equity funds”, di cui discuteranno Elizabeth Boggs Davidsen, direttore SDG Impact presso UNDP, e Rosemary Addis, Board Trustee del GSG. Interverrà il Prof. Mario Calderini, POLIMI e Presidente del Comitato Scientifico di SIA. Mancano meno di 10 anni infatti alla scadenza che la comunità globale si è data per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Gli investitori si stanno adoperando, a questo scopo, a raggiungere risultati che non siano solo finanziari, ma anche sociali e ambientali. UNDP, in partnership con IMP, ha sviluppato una serie di standard per rafforzare il legame tra SDG ed emissione delle obbligazioni e dei fondi equity, con particolare attenzione a trasparenza, misurabilità e comparabilità dell’impatto misurato.

Gli incontri sono tutti gratuiti, aperti al pubblico e si tengono in lingua inglese.