Film, 1917 di Sam Mendes candidato all’Oscar ma deludente: tutto su FIRST Arte

La pellicola è candidata a ben 10 premi (tra cui quello alla regia, per il quale è tra le favoritissime) ma non brilla certo per sceneggiatura.

Il nuovo film di Sam Mendes, candidato a ben 10 premi Oscar (tra cui quello alla regia, per il quale è tra i favoritissimi), si intitola “1917” ed è dunque chiaramente ambientato durante la prima guerra mondiale in Europa. Secondo il giudizio del critico cinematografico Patrizio Rossano su FIRST Arte, la pellicola non è indimenticabile dal punto di vista della sceneggiatura, ma è notevole soprattutto per la parte “tecnologica”.

“Lunghissimi piani sequenza di notevole complessità – sostiene Rossano -, risolti solo grazie ad un montaggio digitale. In un certo senso, il film si risolve pressoché in questa dimensione tutta connessa ad una visione soggettiva della drammaticità della guerra. Le persone, sentimenti, la storia, il pathos si racchiude nello spazio compreso dall’angolo di ripresa e dagli strumenti che consentono di tenere fissa la telecamera sul soggetto. Degli attori non parliamo: due giovani sconosciuto che svolgono dignitosamente il loro lavoro”.

Altro aspetto curioso e innovativo è la dimensione del gioco: 1917 appare come un grande videogioco senza interazione con il pubblico. Come non ricordare dunque le immagini di Call of Duty e la sua infinita serie quando uno dei due caporali si trova tra le macerie di una città bombardata e cerca di sfuggire al nemico che lo vuole uccidere oppure quando si aggirano tra le trincee con il fucile spianato?