Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking si rafforza in Svizzera con la società di investimento Man Group

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking (F-Ispb) si rafforza in Svizzera con Man Group. La banca private e la società globale di investimento che applica tecnologie all’avanguardia nella gestione dei portafogli, hanno annunciato oggi, giovedì 29 giugno 2023, una nuova partnership strategica volta a generare opportunità di investimento innovative per i clienti di F-Ispb. L’accordo, spiega una nota del gruppo bancario, è soggetto alle consuete approvazioni normative, dovrebbe essere completato entro la fine del 2023 e non avrà alcun impatto sulle partnership esistenti di F-Ispb né sulle capacità di produzione interna dei prodotti.

L’accordo, prosegue la nota, vedrà Man Group assumere inizialmente un interesse del 51% in Asteria, gestore patrimoniale orientato ai criteri Esg con sede a Ginevra, compresa la gamma di fondi esistente, mentre il 49% resterà a Fideuram. In particolare, la partnership si concentrerà sulla costruzione dell’offerta con la creazione di una vasta gamma di strategie d’investimento alternative e long-only che applicano tecnologie all’avanguardia, unendo le competenze di private banking di Fideuram in Europa e le capacità di Man Group nell’ambito delle soluzioni d’investimento. Sarà inoltre in grado di sfruttare le importanti capacità di distribuzione di Fideuram e Man Group in tutta Europa, con un focus iniziale sull’Italia.