Fibra ottica: Open Fiber a Torre del Greco, si estende l’area di copertura in Campania

Primo investimento di 7 milioni nel comune napoletano. L’area già coperta in Campania ha raggiunto 720 mila unità immobiliari

Open Fiber annuncia di aver reso disponibile la connessione in fibra ottica ultra veloce in 5mila unità immobiliari di Torre del Greco, Comune della città metropolitana di Napoli. La velocità di connessione garantita raggiunge i 10 Gigabit per secondo, ma per il momento la copertura è limitata all’area sud della città, in particolare la zona compresa tra la Compagnia dei carabinieri e gli uffici comunali di Palazzo La Salle, fino alla Litoranea all’altezza del Comando della Guardia di finanza. L’obiettivo di Open Fiber è raggiungere 23mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). L’investimento diretto di Open Fiber a Torre del Greco ammonta a 7 milioni di euro.

In Campania, la società ha già cablato un gran numero di Comuni: Napoli, Benevento, Caserta, Salerno, Acerra, Afragola, Battipaglia, Casalnuovo, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Giugliano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano, Nola, Portici, San Giorgio a Cremano e Villaricca. In tutto, le unità immobiliari raggiunte con la fibra a banda ultra larga sono 720mila.

Open Fiber non vende servizi al cliente finale, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. “I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Torre del Greco – si legge in una nota – i cittadini interessati non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità”.

Open Fiber ricorda inoltre che il cablaggio degli edifici è gratuito e ad uso del condominio, “con i conseguenti vantaggi in termini di valutazione economica dell’immobile e appetibilità commerciale garantiti dalla presenza di una connettività a banda ultra larga”, conclude la nota.