Fibra ottica, nuovo accordo tra FiberCop e Springo

La collaborazione di FiberCop (gruppo Tim) con il provider internet del nord-est mira ad accelerare il superamento del digital divide sul territorio offrendo connessioni ultraveloci

Sviluppare la fibra ottica in Italia e ridurre il divario digitale. È l’obiettivo del nuovo accordo di co-investimento tra FiberCop – operatore di infrastrutture del gruppo Tim – e Springo – provider internet che opera nel nord-est. Tale intesa consentirà di sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (la fibra fino a casa) in linea con il piano di investimenti FiberCop che assicurerà la copertura al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025.

In particolare, Springo utilizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni dell’azienda del gruppo Tim per sviluppare il mercato dell’accesso Ftth sui comuni di: Belluno, Conegliano, Montebelluna, Feltre, Cortina d’Ampezzo. Grazie alla società partecipata Ultra Fiber, di cui Springo è operatore di infrastruttura, l’accordo sarà esteso anche ad altri comuni in tutta Italia.





Si tratta della prima adesione all’offerta di co-onvestimento nell’area nord del Paese, nel contesto dei provider Tlc che operano a livello locale, e fa seguito a quella di altri importanti operatori. Così da ridurre il digital divide e consentire alle famiglie e imprese del territorio di scegliere connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.