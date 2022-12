Fibercop e Isiline, firmato accordo di co-investimento per la fibra ottica

Con questo accordo Isiline integrerà la propria rete in fibra ottica con la rete di accesso di FiberCop per sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH).

FiberCop, operatore di infrastrutture del Gruppo TIM, e Isiline, provider piemontese, hanno siglato un’accordo di co-investimento per la realizzazione della rete di accesso in fibra ottica Fiber-to-the-Home (FTTH) nella provincia di Cuneo.

Isiline integrerà la propria rete in fibra ottica con la rete di accesso di FiberCop per sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH), con collegamenti in fibra ottica fino alle abitazioni, nelle città di Borgo San Dalmazzo, Busca, Boves, Cavallermaggiore, Cervasca e Beinette. L’azienda cuneese dal 2014 investe per espandere la propria infrastruttura a supporto della propria rete in fibra ottica che connette il territorio locale.

L’operazione di co-investimento rientra nel piano di investimenti FiberCop, che assicurerà la copertura FTTH ad oltre il 60% delle unità immobiliari del Paese. L’azienda, infatti, opera sulla base del modello di coinvestimento e rappresenta il primo caso in Europa di applicazione su scala nazionale del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

FiberCop è la società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%) e ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica con tecnologia Fiber-to-the-home (FTTH). La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica, operando con la massima efficienza e tutela delle persone e dell’ambiente.