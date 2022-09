Ferrovie Italiane: un Frecciarossa di Trenitalia per ricordare il Generale dalla Chiesa

Il treno viaggerà dall’8 settembre fino al 31 ottobre da Torino, dove il Generale comandò la storica caserma ‘Pietro Micca’ fino a Reggio Calabria – Ferraris: “Un modello di fedeltà a Stato, libertà e legalità”

Un Frecciarossa speciale dedicato al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa a 40 anni dal suo brutale assassinio. A promuovere e presentare l’iniziativa mercoledì 7 settembre, alla stazione di Roma Termini, l’amministratore delegato di Fs Italiane, Luigi Ferraris, in una cerimonia alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Teo Luzi.

Il Frecciarossa che vede raffigurato sulle fiancate il volto di Carlo Alberto dalla Chiesa, omaggio del Gruppo a un simbolo della lotta contro il terrorismo e la mafia, viaggerà dall’8 settembre fino al 31 ottobre da Torino, dove il Generale comandò la storica caserma ‘Pietro Micca’ fino a Reggio Calabria, attraversando così alcuni dei luoghi in cui dalla Chiesa ha vissuto e lavorato. Un modo per tenere vivo il suo impegno e il suo sacrificio, a 40 anni dalla strage mafiosa di Via Carini a Palermo dove persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Ferraris: “Un modello di fedeltà a Stato, libertà e legalità”

“Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa ha rappresentato un modello di fedeltà allo Stato e ai suoi più alti valori democratici: libertà e legalità”, così lo ha ricordato Ferraris, ponendo nel suo intervento una particolare enfasi a una frase che il generale amava ripetere, anch’essa trascritta sulle fiancate del Frecciarossa. “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

Nel suo intervento il numero uno del Gruppo ha ricordato alcune delle iniziative adottate da Fs nella battaglia per la legalità: il Protocollo d’Intesa siglato con l’Arma dei Carabinieri per il contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti e nei cantieri e per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la nuova Policy Anticorruzione del Gruppo Fs per la prevenzione della corruzione.

L’immagine del Generale dalla Chiesa verrà esposta nelle prossime settimane anche sui monitor a bordo di tutte le Frecce, sui self-service e sui totem posti nei FRECCIALounge e FRECCIAClub presenti nelle stazioni toccate da questo speciale Frecciarossa.