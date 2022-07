La società punterà sulla tratta Atene-Salonicco, dove dallo scorso 15 maggio circolano i treni elettrici ETR470 – Ferraris: “Un modello di trasporto intermodale, digitale e green”

Ferrovie dello Stato ha lanciato oggi Hellenic Train, la sua nuova controllata greca che si occupa di trasporto ferroviario per passeggeri e merci. Un nuovo marchio, svelato in occasione della visita ad Atene del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, accompagnato dall’ad del Gruppo Fs, Luigi Ferraris.

“Con Hellenic Train inizia il tempo nuovo anche della mobilità greca – ha spiegato Ferraris in occasione della cerimonia di presentazione – Vogliamo dare, insieme alle istituzioni elleniche, un concreto contributo per la costruzione di un nuovo modello di trasporto intermodale, digitale e green. E realizzare gli stessi obiettivi che perseguiamo in Italia con il nostro Piano Industriale, assumendoci l’impegno, anche qui in Grecia, di invogliare sempre più passeggeri a scegliere il treno per i loro spostamenti. Facendo quindi crescere la loro quota percentuale rispetto a quella del trasporto privato”.

Elettrotreni: si punta alla tratta Atene-Salonicco

La nuova società punterà sulla tratta Atene-Salonicco, dove già dallo scorso 15 maggio circolano gli ETR470, elettrotreni utilizzati anche in Italia e in Svizzera. Un passo verso lo shift modale dall’aereo e dall’autobus – oggi utilizzati fra le due principali città greche – al treno. Questi convogli, infatti, offrono un servizio diverso con più comfort e, a seguito di interventi all’infrastruttura, potranno ridurre i tempi di viaggio.

“Il settore trasporti è un ingrediente chiave per sviluppo economico di un paese e per migliorare la qualità della vita cittadini e in questo particolare rilevanza è rivestita dalla ferrovia – ha aggiunto Franco – Hellenic Train con la sua ambizione di costruire un modello di mobilità intermodale, connessa, digitale e sostenibile contribuirà notevolmente a migliorare il sistema dei trasporti greco”.

Durante la presentazione di Hellenic Train è stato anche firmato un protocollo d’intesa tra il Gruppo FS, il «Centre for Research and Technology Hellas» e l’Hellenic Institute of Transport per lo sviluppo di nuove tecnologie per la sicurezza, l’intermodalità e la mobilità sostenibile.