Ferrari, in arrivo Suv e Supercar elettrica: è la rivoluzione Marchionne

L’ad e presidente di Ferrari conferma le indiscrezioni degli ultimi mesi e annuncia un cambiamento epocale per il Cavallino Rampante – Sugli impianti italiani: Impegno preso negli Usa lo prendiamo anche in Italia”.

Una vera e propria rivoluzione che cambierà radicalmente il modo di vedere e di vivere il marchio Ferrari. La casa di Maranello si prepara a saltare il Rubicone ed entrare nel mercato dei Suv.

Lo ha annunciato l’ad di Fca, Sergio Marchionne, al margine di un evento tenutosi al Salone dell’Auto di Detroit. C’è anche una data: il debutto del nuovo Suv Ferrari potrebbe avvenire entro due anni, nel 2020.

Non solo, il top manager di Fiat Chrysler Automobiles sembra aver cambiato idea anche su un’altra questione: l’auto elettrica, definita qualche mese fa “un’arma a doppio taglio”.

“Se si deve costruire una super car elettrica – ha spiegato Marchionne – Ferrari sarà la prima a farla. E’ dovuto”. Il progetto, in base a quanto anticipato, potrebbe essere addirittura incluso nel nuovo piano industriale.

Ferrari si prepara dunque a cambiare radicalmente forma. Nello stesso frangente Marchionne non ha escluso l’arrivo di un’altra importante novità in Italia: E’ “possibile” che Fiat Chrysler Automobiles produca una nuova Jeep in Italia.

L’ad di Fca ha poi fatto riferimento agli impianti italiani. Rispondendo ad una domanda sulla possibilità di raggiungere la piena occupazione nel nostro Paese, Marchionne ha risposto: “L’impegno come lo abbiamo preso qui [in Usa], lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l’organico a 60.000 negli Stati Uniti. Adesso aggiungiamo 2.500 persone [all’impianto di Warren, in Michigan]. Se lo gestiamo bene questo tipo di futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo”.

Sulla la piena occupazione in Italia – ha precisato – “dobbiamo completare lo sviluppo di Alfa Romeo e Maserati, è un atto dovuto; fa parte del piano” che Fca presenterà a giugno. La piena occupazione in Italia è un obiettivo che “non so” se sarà “raggiunto entro l’anno”.

Marchionne è anche tornato sull’argomento “alleanze”, affermando che Fca “sta decollando” e non intende “aspettare che si verifichi il famigerato matrimonio”. Per essere ancora più chiaro, il manager italo canadese ha aggiunto: “non me ne frega e di certo non succederà mentre sono qui”.