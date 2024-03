Ferrari 250 GT Coupé del 1960 offerta da Bonhams a Monaco in occasione del Gran Premio

Alla vendita di Monaco “Les Grandes Marques à Monaco”, Bonhams|Cars offrirà un’impareggiabile Ferrari 250 GT Coupé del 1960

Quella della Ferrari 250 GT Coupè del 1960 0è un esempio per eccellenza di carrozzeria italiana personalizzata degli anni ’60, che offre ai collezionisti un esemplare unico. L’asta si terrà il prossimo 10 maggio 2024 Monaco, Villa La Vigie.

Caratterizzata da una carrozzeria su misura di Drogo presso la Carrozzeria Sports Cars, questa vettura si distingue per la combinazione di questo rinomato carrozziere italiano e si distingue tra i venerati ranghi dei modelli 250 GTO più rari e unici. Stimata a € 2.500.000 – 3.000.000, questa vettura è pronta a diventare il fulcro della Bonhams|Cars Monaco Sale, in programma per lo storico Gran Premio di Monaco. La vendita di quest’anno è particolarmente degna di nota in quanto segna il tanto atteso ritorno a Villa La Vigie. La sede offre ampie vedute di Monte Carlo e funge da sfondo adatto per un’automobile di tale pedigree, in una città sinonimo di eccellenza automobilistica. Questa Ferrari 250 GT è riconosciuta per il suo illustre passato e la carrozzeria unica, che si presenta in condizioni immacolate, pronta per gli eventi più prestigiosi del mondo.

Il telaio “1717 GT” rappresenta una stirpe di importanti carrozzieri associati alla Ferrari

Originariamente una coupé con carrozzeria Pininfarina, venne successivamente trasformata dalla Carrozzeria Sports Cars, sotto la guida di Piero Drogo nel 1966, valorizzandone sia il profilo estetico che quello aerodinamico.

Il telaio “1717 GT” vanta una notevole storia di competizioni e concorsi, ospitando eventi dal 55esimo Motor Show annuale di Ginevra nel 1985 alla mostra ‘Ferrari 75 Years’ al Museo Autoworld in Belgio nel 2022, oltre a gare storiche in tutta Europa, come la Carrera des Dolomites nel 1988, la 31esima gara annuale Rolex Monterey a Laguna Seca nel 2004 e il TT al Goodwood Revival Meeting. Il suo viaggio include passaggi di proprietà di riconosciuti collezionisti Ferrari ed è stato guidato nelle competizioni dal pilota americano Duncan Dayton, dal pilota australiano David Clark e dal pilota svedese di Formula 1 Stefan Johansson, solo per citarne alcuni. Recentemente riverniciata e riportata alla sua tonalità argento originale, la “1717 GT” è stata mantenuta meticolosamente e si presenta con specifiche da strada veloce, che possono essere facilmente adattate alle corse competitive.

Altri punti salienti offerti nella vendita

Delahaye 175 S del 1950, guidata da Trevoux-Crovetto nel Rally di Monte-Carlo ottenendo la vittoria assoluta nell’edizione del 1951 e partecipando alla Carrera Panamericana del 1951 nello stesso anno, guidata niente meno che dalla leggenda delle corse monegasche prebelliche Louis Chiron lui stesso. Stima: € 450.000 – 650.000. Facel Vega FV del 1955, ritenuto il modello più antico sopravvissuto, già di proprietà del governo francese, dal nuovo e quarto telaio di produzione. Stima: € 200.000 – 250.000. Touring Superleggera AERO3 2015, incarna l’estetica aerodinamica della Touring degli anni ’30 nella sua interpretazione più moderna con soli tre esemplari prodotti.⁠ Stima € 600.000 – 900.000.