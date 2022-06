Federmanager: ecco gli strumenti e le risorse di Cassa Depositi e Prestiti per imprese e start-up

Nel corso di un webinar si è parlato delle sfide che le aziende italiane devono affrontare e del portafoglio di strumenti e risorse che Cdp mette a disposizione per accompagnarle

Proiettarsi verso il futuro secondo i principi della sostenibilità e dell’innovazione, cercando di essere sempre più competitivi sui mercati nazionali e internazionali. Il tutto, sostenendo lo sviluppo del sistema produttivo italiano, a partire dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Questo uno dei temi trattati nel webinar “Strumenti e risorse di Cassa Depositi e Prestiti per imprese e start-up”, organizzato pochi giorni fa da Federmanager in collaborazione con CDP per raccontare il ruolo di Cassa come istituzione al fianco di start-up e imprese, soprattutto Pmi.

Gli interventi hanno messo in luce le sfide nazionali e internazionali con cui le aziende italiane si devono confrontare e l’ampio portafoglio di strumenti e risorse che il Gruppo mette a disposizione per accompagnarle in questo percorso. Nel dettaglio, CDP offre soluzioni finanziarie a sostegno di tutte le fasi del ciclo di vita di un’azienda: dai finanziamenti diretti ai Basket Bond; dagli investimenti in fondi e start-up agli Acceleratori e ai Poli di Trasferimento Tecnologico. Tutti questi strumenti hanno in comune lo scopo di massimizzare l’impatto di natura economica, ambientale e sociale. Un obiettivo chiave del Piano Strategico 2022-2024 che mira a posizionare CDP come punto di riferimento per il mercato orientato verso criteri ESG, favorendo occupazione e transizione verde.

“Sarà indispensabile che, accanto a strumenti e risorse offerti dal Gruppo CDP, sia favorita l’affermazione di una managerialità di qualità – ha commentato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager – anche e soprattutto in contesti come quelli del Mezzogiorno, dalle grandi potenzialità spesso ancora inespresse”.

Fabio Barchiesi, responsabile staff Ad di Cassa Depositi e Prestiti, ha detto che la Cassa “intende incrementare la propria azione di sostegno alle infrastrutture, alla PA e alle imprese, attraverso policy ad hoc che permettano di selezionare gli investimenti che generano un maggiore impatto non solo economico ma anche ambientale e sociale”.