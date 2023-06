Farmaceutica: Novartis acquista Chinook Therapeutics per 3,5 miliardi 

Novartis, gruppo farmaceutico svizzero, ha raggiunto un accordo per l’acquisto dell’azienda biofarmaceutica Chinook Therapeutics, specializzata in farmaci per malattie renali

La società svizzera Novartis mira a rafforzare la propria presenza nel settore dei farmaci per le malattie renali con il suo ultimo acquisto. Il gruppo farmaceutico ha raggiunto un accordo con l’azienda americana Chinook Therapeutics, specializzata nel trattamento delle malattie renali, che acquisirà per 3,2 miliardi di dollari. Dopo l’acquisizione, la cui finalizzazione si prevede per la seconda metà del 2023, la farmaceutica svizzera ha dichiarato che unirà Chinook Therapeutics a una nuova filiale di Novartis. Gli azionisti ordinari di Chinook riceveranno 3,2 miliardi di dollari in contanti, oltre ad un diritto di valore contingente fino a 300 milioni di dollari.

Un occhiata più da vicino alla farmaceutica Chinook

La sede di Chinook Therapeutics a Seattle sta conducendo lo sviluppo clinico avanzato di due farmaci per il trattamento della nefropatia da immunoglobuline A (IgA), una malattia renale rara che colpisce principalmente i giovani e può portare a conseguenze gravi come il trapianto di rene.

Il prezzo dell’acquisto, equivalente a 40 dollari per azione, rappresenta un premio del 67% rispetto al prezzo di chiusura di Chinook del venerdì 9 giugno e un premio dell’83% rispetto alla sua media dei sessanta giorni, come indicato in un comunicato dell’azienda. L’ulteriore diritto di valore pagato agli azionisti aggiunge 4 dollari per azione alla transazione. Il completamento dell’operazione è previsto nella seconda metà dell’anno, condizionato come d’uso ad alcune condizioni come l’approvazione da parte degli azionisti Chinook e al completamento delle prassi normative. Fino ad allora la società farmaceutico Usa continuerà ad operare in modo separato e indipendente.