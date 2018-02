Il factoring non si ferma: +10% nel 2017

Volume d’affari salito a quasi 222 miliardi di euro, pari a circa il 13% del Pil – Rispetto a dicembre 2016 crescono anche i crediti in essere (+2,19%) e gli anticipi e corrispettivi pagati (+1,40%).

Il factoring, un business che in Italia rappresenta circa il 13% del Pil, conferma il suo ruolo fondamentale nel sostegno alle imprese italiane protagoniste dell’accelerazione dell’economia nazionale. Dopo un 2016 di crescita già vicina alla doppia cifra (+9,53% a fine anno), che aveva visto il factoring accompagnare e supportare la ripresa delle attività produttive e il ritorno al segno positivo dell’economia, il mercato italiano del factoring ha replicato la performance nel 2017: al 31 dicembre, secondo i dati raccolti ed elaborati dal Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring che riunisce tutti i principali operatori del settore, l’incremento del volume d’affari (turnover cumulativo) rispetto al 31 dicembre del 2016 risulta infatti pari al 9,48%. In aumento anche i crediti in essere (+2,19% rispetto a fine dicembre 2016) e gli anticipi e corrispettivi erogati alle imprese (+1,40%).