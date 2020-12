Facebook Messenger down: la chat non funziona

L’app di messaggistica di casa Zuckerberg sta registrando malfunzionamenti in molte parti del mondo.



Facebook Messenger down. La popolare app di messaggistica di casa Zuckerberg ha smesso di funzionare, creando problemi che col passare dei minuti sembrano diventare sempre più estesi. Anche il sito Downdetector, che tiene traccia dello stato del server dei servizi online in base alle menzioni sui social media, segnala disservizi su Facebook Messenger a partire dalle 10 di questa mattina, giovedì 10 dicembre.

Fonte: downdetector.com

I Malfunzionamenti, che coinvolgono sia l’applicazione mobile che la versione desktop, si stanno manifestando in diverse parti del mondo, anche se la maggior parte delle segnalazioni arrivano dall’Unione Europea e dal Regno Unito.

Sono centinaia gli utenti che, come da tradizione in questi casi, segnalano i propri problemi utilizzando Twitter, dove l’hashtag #FacebookMessenger sta velocemente scalando le classifiche del social network.

Cosa sta succedendo? In molti casi i messaggi inviati arrivano con molto ritardo, in altri all’interno della finestra appare “Connessione internet assente”, in altri ancora non si riesce nemmeno a fare il login.

Da Facebook, che possiede Facebook Messenger, ma anche Instagram e WhatsApp, per il momento nessuna spiegazione.