F24, il sistema non funziona: l’Agenzia delle Entrate proroga i termini per i pagamenti in scadenza

Un malfunzionamento del Sistema F24 telematico gestito da Sogei ha causato anomalie nel meccanismo di acquisizione degli F24 telematici. L’Agenzia delle Entrate proroga i termini, ecco le nuove scadenze

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini dei pagamenti in scadenza a fine ottobre per via di un malfunzionamento del Sistema F24 telematico, gestito da Sogei.

Agenzia delle entrate: “Anomalia al sistema”

Il provvedimento di proroga è arrivato dopo “un’anomalia nel sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici”, verificatasi dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024. Il problema ha comportato “lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione ‘Squadratura contabile sezione erario’”.

Sogei ha comunicato che, nello stesso arco di tempo, non si è verificata alcuna anomalia ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio delle istanze di adesione relative al concordato preventivo biennale.

Le nuove scadenze

La legge, ricorda l’Agenzia in una nota, dispone che in questi casi “i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento”. Di concerto col Garante dei Contribuenti, L’Agenzia delle Entrate ha dunque fissato la nuova scadenza per il 10 novembre.