Expo 2020 Dubai: Tim partner del Padiglione Italia

Il Gruppo guidato da Luigi Gubitosi porta a Dubai tutta l’innovazione e le tecnologie delle sue società: Sparkle, Olivetti, Telsy e Noovle. INWIT presente con l’ecosostenibile Smart Tower “Venezia”

Tim entra nella famiglia di Expo 2020 Dubai: il più grande evento mai organizzato nel mondo arabo. Il Padiglione Italia, di cui l’operatore è Official Platinum Sponsor, sarà caratterizzato dal claim “La bellezza unisce le persone”. Il compito di Tim sarà di dotare l’area dell’innovazione e delle tecnologie digitali e di connettività sostenibili di ultima generazione attraverso le sue società: Sparkle, Telsy, Olivetti e Noovle.

In particolare, Sparkle – l’operatore globale del Gruppo TIM e primo al mondo ad abilitare già nell’agosto 2019 il roaming 5G fra Europa e Medioriente – fornirà al Padiglione Italia connettività internazionale per abilitare la fruizione di servizi ed esperienze digitali ad alta qualità, tra cui lo streaming in alta definizione e le soluzioni di realtà aumentata. Mentre Olivetti, Telsy e Noovle porteranno le proprie competenze promuovendo talk e dibattiti nell’ambito della partecipazione.

Anche INWIT, primo Tower Operator italiano e società partecipata del Gruppo, sarà presente con un’innovativa installazione allestita proprio all’ingresso del Padiglione Italia: la Smart Tower “Venezia”, con i suoi 8,5 metri di altezza in materiali ecosostenibili rivestiti da una trama di acciaio, contribuirà a divulgare la programmazione del Padiglione attraverso display a LED.

L’importanza dell’innovazione, della sostenibilità e della digitalizzazione per la ripresa del Paese e dell’economia globale saranno al centro della partecipazione del Gruppo Tim alla manifestazione, in linea con gli impegni in ambito sociale, ambientale e di governance (ESG) previsti nel piano strategico “Beyond Connectivity”.

“Siamo orgogliosi di prendere parte a questa Esposizione Universale, il cui tema ‘Connecting minds, creating the future‘ sintetizza perfettamente il nostro costante impegno rivolto alla creazione e alla diffusione di infrastrutture tecnologiche e della cultura digitale, condizioni indispensabili per uno sviluppo inclusivo e sostenibile – ha commentato Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Tim -. La nostra partecipazione offrirà, inoltre, l’opportunità di far conoscere e apprezzare le competenze che stiamo sviluppando in ambito tecnologico”.

Paolo Glisenti, Commissario Generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, ha aggiunto: “La partecipazione di Tim a Expo 2020 Dubai permette all’Italia di mostrare al mondo le migliori competenze destinate alla transizione digitale. Siamo orgogliosi di avere avuto Tim al nostro fianco nel predisporre un Padiglione interamente digitalizzato e interconnesso con l’Italia con il resto della Mondo, un Padiglione che parlerà e ascolterà tutti coloro che vorranno partecipare alla prossima Esposizione Universale”.