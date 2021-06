Europei, anche Poste tifa Azzurri: maxi-bandiera all’EUR

Una bandiera alta 60 metri è stata installata a Roma nella sede centrale dell’azienda per sostenere la Nazionale di calcio impegnata ad Euro2020. Ecco perché è particolare

Un bandierone alto 60 metri e largo 15, per esprimere la propria vicinanza e il proprio supporto alla Nazionale italiana di calcio, impegnata a partire da venerdì 11 giugno agli Europei. L’iniziativa è di Poste Italiane, che ha voluto rendere partecipi molti dei suoi dipendenti: ecco perché sul maxi striscione esposto sulla facciata del grattacielo che ospita la sede centrale del gruppo a Roma, compaiono i volti di 1.200 persone che lavorano ogni giorno per Poste. In tutto, la bandiera ha una superficie di 900 metri quadrati e copre pertanto l’intera facciata. E’ stata svelata da una rappresentanza di dipendenti dell’azienda che ha partecipato all’iniziativa #Posteitaliani, inviando la propria foto ed è proprio il caso di dire “mettendoci la faccia”, per incoraggiare i ragazzi di Mister Roberto Mancini in vista dell’esordio agli Europei con la Turchia, venerdì sera allo stadio Olimpico di Roma.

L’originale iniziativa è anche una occasione per ricordare che Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come Top Sponsor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio, “sostenendo il progetto di rinnovamento che la FIGC porta avanti da tempo e condividendo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo rapporto con il Paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i traguardi più impegnativi”. Per chi volesse vederla dal vivo, la bandiera svetta sulla sede centrale della società guidata da Matteo Del Fante, che si trova a Roma nel quartiere dell’Eur (entrata Sud arrivando dall’autostrada). Sarà esposta naturalmente fino alla fine dei campionati Europei, a prescindere dal risultato degli azzurri. Che però, si spera, possano arrivare davvero fino alla fine.