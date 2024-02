Europa, Usa e Cina: dove va l’economia nel 2024? Sabato 10 le Lancette dell’economia rispondono su FIRSTonline

Domani su FIRSTonline le Lancette dell’economia, la storica rubrica di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, risponderanno alle principali domande sul futuro prossimo dell’economia italiana, europea, americana e cinese

L’economia Usa è entrata nel 2024 con il piede giusto? Troppo? Cosa c’è dietro questa performance? Durerà? Qual è la sua velocità di crociera? Dall’altra parte dell’Atlantico l’Eurozona come è partita nell’anno nuovo? Ci sono differenze al suo interno? E la Cina? Possiamo ancora pensare che questo sarà un anno di buona crescita e di inflazione calante, ossia quella minestra non troppo calda e non troppo fredda che piace tanto a Riccioli d’oro, e alle Banche centrali? Le quali inizieranno allora a ridurre i tassi? E quando e di quanto? Intanto, come si comportano alcune variabili fondamentali: occupazione, dinamica salariale, prezzi delle materie prime? In questo scenario le Borse festeggeranno con nuovi rialzi? E il contesto sarà favorevole, nel volatile mercato valutario, al dollaro o all’euro? Ecco le domande a cui rispondono le Lancette dell’economia di febbraio 2024. La storica rubrica di analisi della congiuntura economica (ha oltre un terzo di secolo di vita) curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi (invecchiati pure loro…) esce ogni mese solo su FIRSTonline. Da domani il nuovo numero è leggibile su FIRSTonline.