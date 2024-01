Europ Assistance e Alpitour World: sinergia rafforzata, partnership estesa fino al 2025

Dopo 20 anni prosegue la collaborazione tra le due società. L’obiettivo è continuare a offrire servizi assicurativi completi, innovativi e adattabili per le esigenze dei viaggiatori

Dopo 20 anni di collaborazione, si rafforza la partnership tra Europ Assistance Italia, azienda attiva nei servizi di assicurazione di viaggio, e Alpitour World, la più importante realtà italiana operante nel settore turistico. Una collaborazione che è stata estesa fino alla fine del 2025.

L’obiettivo è continuare a offrire servizi assicurativi completi, innovativi e adattabili alle esigenze in evoluzione, risolvendo qualsiasi imprevisto legato all’organizzazione e al viaggio. Per questo è stata presentata una nuova offerta “Zero pensieri” più ampia e articolata (modulabile in base alle necessità), riservata ai clienti della divisione Tour Operating.

Le polizze offerte

La card “Zero pensieri” di Alpitour World offre ai clienti una copertura completa, compresi annullamento, assistenza in viaggio, rimborso spese mediche e garanzia per il bagaglio. Con la polizza Top Booking Full, è possibile incrementare i massimali e ottenere la copertura annullamento all risk.

La polizza Top Booking Health consente di aumentare ulteriormente il massimale delle spese mediche, con sei livelli tra cui scegliere, fino all’illimitato. L’offerta comprende anche polizze specifiche come Top Booking PET per chi viaggia con animali e Top Booking Covid per estendere le garanzie e coprire anche l’infezione da Covid-19.

Focus su innovazione e digitalizzazione

L’estensione della collaborazione tra Europ Assistance Italia e Alpitour World prevede un potenziamento dei servizi sia in termini di qualità che di quantità, con un focus particolare su innovazione e digitalizzazione.

L’obiettivo è fornire soluzioni sempre più adatte alle esigenze di Alpitour World, dei suoi clienti e della rete agenziale. Ad esempio, i tempi di gestione dei rimborsi, già ridotti, sono stati ulteriormente compressi del 30% grazie all’ottimizzazione della piattaforma web “sinistrionline”, accessibile 24/7 anche da smartphone, e al team di esperti liquidatori dedicato ai clienti Alpitour World.

La piattaforma digitale Quick Assistance

La collaborazione include l’accesso alla piattaforma digitale Quick Assistance di Europ Assistance, che consente agli utenti di richiedere assistenza medica tramite smartphone con un solo clic e di essere geolocalizzati in caso di emergenza.

Inoltre, è possibile contattare la Centrale Operativa di Europ Assistance da qualsiasi parte del mondo tramite connessione wifi senza costi aggiuntivi. L’utilizzo di WhatsApp permette la comunicazione istantanea con la Centrale Medica della compagnia, e la consultazione delle condizioni di polizza può essere effettuata in pochi secondi.

“Siamo felici di rafforzare la partnership che ormai da vent’anni ci lega a un’azienda leader nel settore travel e molto apprezzata dai viaggiatori come Alpitour World – ha commentato Fabio Carsenzuola, CEO Mediterranean&Latam Region di Europ Assistance. Una collaborazione consolidata e proficua, grazie alla quale possiamo garantire livelli di sicurezza e protezione sempre più alti e completi, in tutte le fasi del viaggio. Prenderci cura dei nostri clienti e di quelli dei nostri partner, sempre e ovunque, è fra le nostre priorità: per questo ci impegniamo quotidianamente per ideare nuovi prodotti e soluzioni innovative sempre più tecnologiche, digitali e personalizzate, in grado di semplificare la vita delle persone, consentendogli di godersi il viaggio senza preoccupazioni e in completa serenità”.

“L’intesa ventennale con Europ Assistance è frutto di un approccio condiviso dalle due aziende, accomunate da una visione aperta e da una professionalità solida e innovativa – ha dichiarato Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World – per questo siamo soddisfatti di aver trovato un nuovo accordo che ci permetterà di offrire ulteriori servizi e migliorare sia le condizioni della partnership sia quelle per i nostri clienti. È una grande soddisfazione poter veder crescere negli anni intese con partner storici, è una testimonianza di impegno reciproco che supera l’evoluzione dei consumi e del mercato per offrire nuove iniziative e soluzioni al passo con i tempi e con i business che cambiano. Siamo sicuri che i nostri clienti saranno pienamente soddisfatti, soprattutto entusiasti di partire senza pensieri per il prossimo viaggio”.